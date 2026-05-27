رومانو: إيدرسون يوافق على مانشستر يونايتد.. والقرار النهائي بيد النادي

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار سوق الانتقالات عن موقف مانشستر يونايتد من التعاقد مع إيدرسون لاعب أتالانتا بيرجامو الإيطالي في سوق الانتقالات المقبل.

إيديرسون النادي : أتالانتا مانشستر يونايتد

وأعلن رومانو عن توصل إيدرسون لاتفاق كامل مع مانشستر يونايتد بشأن الشروط الشخصية، في خطوة تقرب اللاعب من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وأوضح فابريزيو أن لاعب وسط أتالانتا قرر إيقاف جميع مفاوضاته مع الأندية الأخرى منذ الأسبوع الماضي، انتظارا لحسم موقف مانشستر يونايتد من إتمام الصفقة.

وأشار رومانو إلى أن المفاوضات بين مانشستر يونايتد وأتالانتا مستمرة منذ أسابيع، حول قيمة الصفقة التي تصل إلى 45 مليون يورو حتى الآن، دون التوصل لاتفاق نهائي بين الناديين.

ويتبقى القرار الأخير بيد إدارة مانشستر يونايتد، سواء بالمضي قدما في الصفقة من عدمه، وكذلك تحديد توقيت الحسم والإعلان الرسمي في حال الاتفاق.

وخاض إيدرسون الموسم الحالي مع أتالانتا 41 مباراة مسجلا 3 أهداف وصنع 2 آخرين.