موندو ديبورتيفو: رغبة اللاعب ترجح الكفة.. برشلونة يتقدم في سباق ضم جوردون

الأربعاء، 27 مايو 2026 - 14:29

كتب : FilGoal

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن موقف برشلونة من التعاقد مع أنتوني جوردون جناح نيوكاسل خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ووفقا للتقرير فإن برشلونة تقدم بخطوات واضحة في المفاوضات، مستفيدا من رغبة اللاعب نفسه، الذي يضع الانتقال إلى النادي الكتالوني على رأس أولوياته، رغم الاهتمام القوي من بايرن ميونيخ وليفربول.

وأوضح التقرير أن مشروع برشلونة الرياضي الذي يقوده هانز فليك مدرب الفريق بدعم من ديكو مدير التعاقدات ورئيس النادي جوان لابورتا، لعب دورا حاسما في ترجيح كفة الفريق الكتالوني لدى اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن زيارة ديكو الأخيرة إلى لندن لم تقتصر على متابعة ملف جواو بيدرو مهاجم تشيلسي بل شهدت أيضا تحركات مباشرة بشأن جوردون، الذي يُعد هدفا رئيسيا لإدارة برشلونة في تدعيم الخط الهجومي.

وحدد نيوكاسل قيمة لاعبه بنحو 85 إلى 90 مليون يورو، وهو رقم لا ينوي برشلونة الوصول إليه، في ظل سعيه لإغلاق الصفقة بقيمة أقل، خاصة مع استعداد اللاعب لتقديم تنازلات مالية من أجل ارتداء القميص الكتالوني.

وخاض جوردون الموسم الحالي مع نيوكاسل 46 مباراة مسجلا 17 وصنع 5 آخرين.

