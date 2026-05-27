فالفيردي: شجاري مع تشواميني سيساعدني لأصبح قائدا أفضل

الأربعاء، 27 مايو 2026 - 13:45

كتب : FilGoal

يرى فيديريكو فالفيردي أن واقعة شجاره مع أوريلين تشواميني زميله في ريال مدريد ستساعده ليصبح قائد أفضل في السنوات المقبلة.

ويتواجد فالفيردي حاليا في أوروجواي للانضمام لمعسكر منتخب بلاده استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وقال فالفيردي عبر شبكة سبورت 890: "كطفل دائما ما حلمت باللعب للمنتخب الوطني ورفع كأس العالم".

وواصل " أشعر أنني بخير وأحظى بدعم كل جماهير ريال مدريد وبدعم النادي، أحيانا تمر بمثل تلك العقبات الصغيرة في كرة القدم، وفي الحياة تتعلم وتنمو وتنضج، وهذه التجربة ستساعدني على أن أكون قائد أفضل في السنوات المقبلة".

وكان فالفيردي قد تشاجر مع تشواميني خلال الأمتار الأخيرة من الموسم المنقضي، ووصل الأمر إلى شجار بالأيدي بين الثنائي تعرض فالفيردي بسببه لإصابة في الرأس.

وشارك فالفيردي في 49 مباراة خلال الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصنع 13 هدفا.

