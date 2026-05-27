رومانو: تشيلسي أخبر برشلونة برفضه التفاوض حول جواو بيدرو

الأربعاء، 27 مايو 2026 - 11:45

كتب : FilGoal

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات عن نتائج المباحثات بين برشلونة وتشيلسي حول جواو بيدرو.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع مهاجم خلال الموسم المقبل بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي عن تدريب الفريق.

وفقا لرومانو فإن برشلونة قد أخبر برشلونة بعدم وجود أي نية في التفاوض حول إمكانية بيع جواو بيدرو.

وكانت عدة تقارير قد أشارت إلى أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع جواو بيدرو.

ويعتبر تشيلسي، المهاجم البرازيلي، كأحد العناصر غير القابلة للمساس وكجزء من مشرو ع النادي.

ولن يهتم تشيلسي بالمبلغ المعروض ولا ينوي حتى الاستماع للعروض حول اللاعب.

ويأمل برشلونة في حسم صفقة جواو بيدرو مقابل أكثر من 70 مليون يورو، رغم تمسك تشيلسي بعدم بيع اللاعب.

وانضم صاحب الـ 24 عاما لتشيلسي في بداية الموسم الحالي قادما من برايتون.

وخلال موسمه الأول شارك جواو بيدرو في 50 مباراة بقميص تشيلسي، وتمكن من تسجيل 20 هدفا وصناعة 9 آخرين.

وحصل جواو بيدرو على جائزة أفضل لاعب في تشيلسي خلال الموسم المنقضي.

