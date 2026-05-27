مواعيد مباريات الأربعاء 27 مايو - نهائي دوري المؤتمر.. والأهلي في BAL
الأربعاء، 27 مايو 2026 - 10:41
كتب : FilGoal
تختتم اليوم بطولة أوروبية جديدة بنهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 27 مايو والقنوات الناقلة.
نهائي دوري المؤتمر الأوروبي
كريستال بالاس × رايو فايكانو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة BAL
الأهلي × تايجرز 7:00 مساء - أون سبورت.
