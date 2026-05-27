في غياب عبد المنعم وصدمة جزائرية.. نيس يتعادل مع سانت إيتيان بذهاب ملحق البقاء

تعادل نادي نيس الذي يضم الدولي المصري محمد عبد المنعم مع مضيفه سانت إيتيان سلبيا بدون أهداف في مباراة الذهاب من ملحق البقاء في الدوري الفرنسي.

وعاد نيس بتعادل ثمين من ملعب سانت إيتيان في مواجهة جمعت بين صاحب المركز السادس عشر في الدوري الممتاز، وصاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية، لتحديد الفريق الذي سيخوض منافسات الموسم المقبل من البطولة.

وغاب محمد عبد المنعم المتواجد ضمن معسكر منتخب مصر لمواجهة روسيا وديا عن صفوف نيس.

وشهدت المباراة حدثا مؤثرا، بعدما غادر اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي أرضية الملعب في الدقيقة 11 فقط، عقب تعرضه لاصطدام قوي، مع الاشتباه بإصابته بارتجاج في المخ، ما أجبر الجهاز الفني على استبداله مبكرًا.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات المقبلة، حيث يترقب منتخب الجزائر نتائجها قبل حسم قائمته النهائية استعدادًا لكأس العالم المقرر الإعلان عنها يوم الأحد المقبل.

وتُقام مباراة الإياب والحسم يوم الجمعة المقبل على ملعب نيس، وسط ترقب كبير لمعرفة هوية الفريق الذي سيضمن البقاء في دوري الأضواء.