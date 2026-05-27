وجوه جديدة.. بالديني يعلن قائمة إيطاليا لمواجهتي لوكسمبورج واليونان

أعلن سيلفيو بالديني، المدير الفني المؤقت لمنتخب إيطاليا قائمة منتخب بلاده لخوض المباراتين الوديتين أمام لوكسمبورج واليونان خلال شهر يونيو المقبل، في إطار مرحلة إعادة بناء المنتخب بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم.

وشهدت القائمة وجود اسم واحد فقط من الركائز الأساسية المعتادة، وهو الحارس جانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي، بينما اعتمد بالديني، الذي يتولى أيضا تدريب منتخب إيطاليا تحت 21 عامًا، على مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب والعناصر الصاعدة.

وضمت القائمة 24 لاعبا، أبرزهم ماركو باليسترا وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو، إلى جانب عدد من المواهب الشابة مثل صامويل إيناسيو مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: جيوفاني دافارا (أفيلينو) - جانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي) - لورينزو بالميساني (فروسينوني).

خط الدفاع: أونيست أهانور (أتالانتا) - دافيدي بارتيساجي (ميلان) - فابيو كياريوديا (بوروسيا مونشنجلادباخ) - بيترو كوموتسو (فيورنتينا) - كوستانتينو فافاسوري (كاتانزارو) - فيليبو ماني (بوروسيا دورتموند) - ماركو باليسترا (كالياري) - لوكا ريجياني (بوروسيا دورتموند).

خط الوسط: ماتيو داجاسو (فينيسيا) - جياكومو فاتيكانتي (يوفنتوس) - لوكا ليباني (ساسولو) - شير ندور (فيورنتينا) - نيكولو بيسيلي (روما) - لورينزو فينتورينو (روما).

خط الهجوم: فرانشيسكو كاماردا (ليتشي) - لويجي شيروبيني (سامبدوريا) - جيف إيكاتور (جنوى) - فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (إنتر ميلان) - سيدو فيني (فروسينوني) - سامويلي إيناتشو (بوروسيا دورتموند) - لوكا كوليوشو (باريس إف سي).

وكان جينارو جاتوزو قد رحل عن تدريب المنتخب الإيطالي عقب الخسارة أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح في نهائي الملحق الأوروبي يوم 31 مارس الماضي، وهي النتيجة التي تسببت في غياب إيطاليا عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

ومن المنتظر أن يختار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مدربا جديدا للمنتخب الأول بعد انتخابات رئاسة الاتحاد المقررة يوم 22 يونيو المقبل.

ويواجه المنتخب الإيطالي نظيره لوكسمبورج يوم 3 يونيو، قبل أن يلتقي منتخب اليونان في مدينة هيراكليون بعد أربعة أيام.