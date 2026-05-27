وياه الصغير على رأسها.. بوكيتينو يعلن قائمة أمريكا في كأس العالم

يتواجد تيموثي وياه لاعب مارسيليا الفرنسي، ونجل أسطورة ليبيريا جورج وياه على رأس قائمة منتخب أمريكا في كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وأعلن ماوريسيو بوكيتينو قائمة منتخب أمريكا النهائية لخوض كأس العالم كالآتي:

حراسة المرمى: مات فريز (نيويورك سيتي) - مات تيرنر (نيو إنجلاند ريفولوشن) - كريس برادي (شيكاغو فاير).

خط الدفاع: ماكس أرفستن (كولومبوس كرو) - سيرجينيو ديست (بي إس في آيندهوفن) - أليكس فريمان (فياريال) - مارك ماكنزي (تولوز) - تيم ريم (شارلوت إف سي) - كريس ريتشاردز (كريستال بالاس) - أنتوني روبنسون (فولهام) - مايلز روبنسون (إف سي سينسيناتي) - جو سكالي (بوروسيا مونشنجلادباخ) - أوستن تراستي (سيلتيك).

خط الوسط: تايلر آدامز (بورنموث) - سيباستيان بيرهالتر (فانكوفر وايتكابس) - ويستون ماكيني (يوفنتوس) - كريستيان رولدان (سياتل ساوندرز) - بريندن آرونسون (ليدز يونايتد) - كريستيان بوليسيتش (ميلان) - جيو رينا (بوروسيا مونشنجلادباخ) - مالك تيلمان (باير ليفركوزن) - تيم وياه (أولمبيك مارسيليا) - أليخاندرو زينديخاس (كلوب أمريكا).

خط الهجوم: فولارين بالوجون (موناكو) - ريكاردو بيبي (بي إس في آيندهوفن) - حاجي رايت (كوفنتري سيتي).

ويتواجد منتخب أمريكا في كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات: النمسا وباراجواي وتركيا.