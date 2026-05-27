وياه الصغير على رأسها.. بوكيتينو يعلن قائمة أمريكا في كأس العالم

الأربعاء، 27 مايو 2026 - 00:46

كتب : FilGoal

هدف تيموتي وياه - أمريكا × ويلز

يتواجد تيموثي وياه لاعب مارسيليا الفرنسي، ونجل أسطورة ليبيريا جورج وياه على رأس قائمة منتخب أمريكا في كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وأعلن ماوريسيو بوكيتينو قائمة منتخب أمريكا النهائية لخوض كأس العالم كالآتي:

أخبار متعلقة:
قائمة بنما - حارس الفيحاء على رأس الاختيارات لكأس العالم ألفاريز يتحدث عن المنافسة مع لاوتارو مارتينيز.. وكأس العالم الأخيرة لـ ميسي غياب حمدي فتحي عن مباراة روسيا جيسوس: أديت مهمتي على أكمل وجه في السعودية.. وسأعمل مع هؤلاء فقط

حراسة المرمى: مات فريز (نيويورك سيتي) - مات تيرنر (نيو إنجلاند ريفولوشن) - كريس برادي (شيكاغو فاير).

خط الدفاع: ماكس أرفستن (كولومبوس كرو) - سيرجينيو ديست (بي إس في آيندهوفن) - أليكس فريمان (فياريال) - مارك ماكنزي (تولوز) - تيم ريم (شارلوت إف سي) - كريس ريتشاردز (كريستال بالاس) - أنتوني روبنسون (فولهام) - مايلز روبنسون (إف سي سينسيناتي) - جو سكالي (بوروسيا مونشنجلادباخ) - أوستن تراستي (سيلتيك).

خط الوسط: تايلر آدامز (بورنموث) - سيباستيان بيرهالتر (فانكوفر وايتكابس) - ويستون ماكيني (يوفنتوس) - كريستيان رولدان (سياتل ساوندرز) - بريندن آرونسون (ليدز يونايتد) - كريستيان بوليسيتش (ميلان) - جيو رينا (بوروسيا مونشنجلادباخ) - مالك تيلمان (باير ليفركوزن) - تيم وياه (أولمبيك مارسيليا) - أليخاندرو زينديخاس (كلوب أمريكا).

خط الهجوم: فولارين بالوجون (موناكو) - ريكاردو بيبي (بي إس في آيندهوفن) - حاجي رايت (كوفنتري سيتي).

ويتواجد منتخب أمريكا في كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات: النمسا وباراجواي وتركيا.

كأس العالم 2026 منتخب أمريكا
نرشح لكم
قائمة بنما - حارس الفيحاء على رأس الاختيارات لكأس العالم ألفاريز يتحدث عن المنافسة مع لاوتارو مارتينيز.. وكأس العالم الأخيرة لـ ميسي غياب حمدي فتحي عن مباراة روسيا تواجد بلعمري.. المغرب يعلن القائمة النهائية لكأس العالم سون: كأس العالم 2026 قد يكون الأخير لي في الجول يكشف تفاصيل جلسة حسام حسن مع حمزة عبد الكريم هالاند: لم يسبق أن رأيت النرويج في كأس العالم.. ونحن فريق ممتع للمشاهدة المغرب يكتسح بوروندي بخماسية نظيفة استعدادا لكأس العالم
أخر الأخبار
فينيسيوس: لا أستعجل تجديد عقدي.. وأريد الاستمرار مع ريال مدريد إلى الأبد 27 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد الهبوط.. وست هام يكشف موقف نونو سانتو من الاستمرار في تدريب الفريق ساعة | الدوري الإنجليزي
رومانو: تشيلسي أخبر برشلونة برفضه التفاوض حول جواو بيدرو ساعة | الدوري الإسباني
مواعيد مباريات الأربعاء 27 مايو - نهائي دوري المؤتمر.. والأهلي في BAL 2 ساعة | الكرة الأوروبية
في غياب عبد المنعم وصدمة جزائرية.. نيس يتعادل مع سانت إيتيان بذهاب ملحق البقاء 12 ساعة | الكرة الأوروبية
وجوه جديدة.. بالديني يعلن قائمة إيطاليا لمواجهتي لوكسمبورج واليونان 12 ساعة | الكرة الأوروبية
وياه الصغير على رأسها.. بوكيتينو يعلن قائمة أمريكا في كأس العالم 12 ساعة | في المونديال
وصول بعثة منتخب روسيا لمواجهة مصر وديا 13 ساعة | منتخب مصر
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 ممدوح عباس: فك إيقاف قيد الزمالك قريبا.. وهذه هديتي لمعتمد جمال 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529848/وياه-الصغير-على-رأسها-بوكيتينو-يعلن-قائمة-أمريكا-في-كأس-العالم