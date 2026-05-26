وصول بعثة منتخب روسيا لمواجهة مصر وديا

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 23:57

كتب : FilGoal

وصلت بعثة منتخب روسيا لمطار القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة مصر وديا.

ويلعب منتخب روسيا ضد منتخب مصر يوم الخميس في بطولة كأس العاصمة الجديدة، قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وكان محمد يحيى لطفي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، في استقبال بعثة المنتخب الروسي.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام روسيا في التاسعة من مساء الخميس، على استاد القاهرة استعدادا لكأس العالم.

عرض الاتحاد الروسي للإيقاف من قبل فيفا منذ حرب روسيا على أوكرانيا.

منتخب روسيا خاض العديد من المباريات الودية في الأشهر الأخيرة، أظهر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد بعضها بالفعل كمباريات دولية.

ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وسبق أن التقى منتخب مصر مع نظيره الروسي في 7 مواجهات من قبل 6 منها ودية و1 رسمية.

وفاز منتخب روسيا في 6 ومنتخب مصر في 1.

وجمعت المباراة الأخيرة المنتخبين في مجموعات كأس العالم 2018 وانتهت بفوز روسيا 3-1 آنذاك.

