قائمة بنما - حارس الفيحاء على رأس الاختيارات لكأس العالم

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 23:50

كتب : FilGoal

احتفال منتخب بنما بالهدف ضد قطر

كشف الدنماركي توماس كريستيانسن المدير الفني لمنتخب بنما، عن القائمة المشاركة في كأس العالم 2026.

ويقام كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

ويتواجد منتخب بنما في المجموعة الـ 12 إلى جانب إنجلترا، وكرواتيا، وغانا.

ويشارك منتخب بنما للمرة الثانية على التوالي، والثانية في تاريخه بكأس العالم، بعدما تواجد في مونديال روسيا 2018.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى:

أورلاندو موسكيرا (الفيحاء السعودي) - لويس ميخيا (ناسيونال الأوروجوياني) - سيزار ساموديو (ماراثون الهندوراسي)

الدفاع:

سيزار بلاكمان (سلوفان براتيسلافا السلوفاكي) - خورخي جوتيريز (ديبورتيفو لا جويرا الفنزويلي) - مايكل موريلو (بشكتاش التركي) - فيديل إسكوبار (ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي) - أندريس أندرادي (لاسك النمساوي) - إدجاردو فارينا (باري نيجني الروسي) - خوسيه كوردوبا (نوريتش سيتي الإنجليزي) - إريك ديفيس (بلازا أمادور البنمي) - جيوفاني راموس ( أكاديميا بويرتو كابيلو الفنزويلي) - روديريك ميلير (توران توفوز الأذربيجاني)

الوسط:

أنيبال جودوي (سان دييجو الأمريكي) - أدالبيرتو كاراسكيا (بوماس أونام المكسيكي) - كارلوس هارفي (منيسوتا يونايتد الأمريكي) - كريستيان مارتينيز (-) - خوسيه رودريجيز (نادي خواريز المكسيكي) - سيزار يانيس (كوبريسال التشيلي) - إدجار يويل بارسيناس (مازاتلان المكسيكي) - ألبرتو كينتيرو (بلازا أمادور البنمي) - أزازير لوندونو (أونيفرسيداد كاتوليكا الكولومبي)

المهاجمون:

إسماعيل دياز (كلوب ليون المكسيكي) - سيسيليو واترمان (نادي جامعة كونثبثيون التشيلي) - خوسيه فاخاردو نيلسون (أونيفرسيداد كاتوليكا الإكوادوري) - توماس رودريجيز (موناس الفنزويلي)

