سيتوج به الفائز من مباراة مصر وروسيا.. الكشف عن كأس العاصمة الجديدة

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 23:30

كتب : محمد جمال

كشفت الشركة المتحدة عن التصميم الخاص بكأس العاصمة الجديدة الذي سيتوج به الفائز من مباراة مصر وروسيا الودية.

ويلعب منتخب مصر ضد روسيا يوم الخميس تحضيرا لكأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام روسيا في التاسعة من مساء الخميس، على استاد القاهرة استعدادا لكأس العالم.

وتعرض الاتحاد الروسي للإيقاف من قبل فيفا منذ حرب روسيا على أوكرانيا.

منتخب روسيا خاض العديد من المباريات الودية في الأشهر الأخيرة، أظهر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد بعضها بالفعل كمباريات دولية.

ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وسبق أن التقى منتخب مصر مع نظيره الروسي في 7 مواجهات من قبل 6 منها ودية و1 رسمية.

وفاز منتخب روسيا في 6 ومنتخب مصر في 1.

وجمعت المباراة الأخيرة المنتخبين في مجموعات كأس العالم 2018 وانتهت بفوز روسيا 3-1 آنذاك.

