ألفاريز يتحدث عن المنافسة مع لاوتارو مارتينيز.. وكأس العالم الأخيرة لـ ميسي

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 23:17

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - الأرجنتين

تحدث جوليان ألفاريز مهاجم منتخب الأرجنتين ونادي أتلتيكو مدريد عن تحضيرات فريقه لخوض كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وقال جوليان ألفاريز عبر موقع فيفا: "إذا نجحنا في الاحتفاظ بكأس العالم، فسنخلد في التاريخ، لأننا سنصبح أبطال العالم مرتين تواليا، إلى جانب التتويج بكوبا أمريكا مرتين أيضا خلال هذه الفترة. لقد كانت حقبة ذهبية لبلادنا في السنوات الأخيرة، ونأمل أن نعيش المزيد من هذه اللحظات الرائعة التي تمنحنا كل هذا القدر من السعادة".

وأضاف "ندرك أن هذه قد تكون آخر كأس عالم لليو ميسي بالنظر إلى عمره، لكن القرار يبقى له في النهاية. بالتأكيد ستكون بطولة خاصة، وليس فقط بالنسبة لنا أو لزملائه أو للشعب الأرجنتيني، بل لكل من يتابعه حول العالم، لأنه أفضل لاعب في التاريخ. وبالطبع، فقد ترك تأثيرا هائلا في جميع أنحاء العالم".

وأجاب "التنافس مع لاوتارو مارتينيز؟ نحن متنافسان، لكننا نلعب معا أيضا، وهذا أمر يسعدني كثيرا. كلما تواجدنا سويا على أرض الملعب قدمنا أداء جيدا، وحتى عندما يحصل أحدنا فقط على فرصة المشاركة، يبقى الأهم أننا جميعا نريد الأفضل للفريق. هذه المنافسة الداخلية تساعدنا كذلك على التطور والتحسن يوما بعد يوم. عندما تكون المنافسة قوية وصحية، يتحسن الجميع، وهذا هو الأهم".

Lautaro Martinez replaces Julian Alvarez of Argentina during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar.

وأتم تصريحاته "عندما ترتدي هذا القميص، فأنت تمثل أمة كاملة تعيش كرة القدم بكل تفاصيلها، بسبب الشغف الكبير الذي يملكه الناس تجاهها. ارتداء هذا القميص وتمثيل هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين يحبون ما نفعله يمنحني شعورًا هائلًا بالفخر. نعم، هناك مسؤولية أيضًا، لكننا نقوم بكل شيء بحب وشغف".

ويقع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة مع الجزائر والنمسا والأردن.

ويحمل المنتخب الأرجنتيني لقب كأس العالم بعد الفوز أمام فرنسا في نهائي كأس العالم في قطر 2022.

