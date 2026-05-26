غياب حمدي فتحي عن مباراة روسيا

أعلن اتحاد الكرة غياب حمدي فتحي لاعب منتخب مصر عن مباراة روسيا الودية.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الروسي في تمام التاسعة مساء الخميس المقبل، وديا استعدادا لكأس العالم.

ونال حمدي فتحي بطاقة حمراء خلال مواجهة مصر ضد إسبانيا شهر مارس الماضي.

وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب إسبانيول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويتواجد حمدي فتحي في قائمة منتخب مصر الأولية المشاركة في كأس العالم 2026 والتي تضم 27 لاعبا.

وتم نقل مباراة مصر وروسيا لتقام على استاد القاهرة، بدلا من استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتعرض الاتحاد الروسي للإيقاف من قبل فيفا منذ حرب روسيا على أوكرانيا.

منتخب روسيا خاض العديد من المباريات الودية في الأشهر الأخيرة، أظهر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد بعضها بالفعل كمباريات دولية.

ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وسبق أن التقى منتخب مصر مع نظيره الروسي في 7 مواجهات من قبل 6 منها ودية و1 رسمية.

وفاز منتخب روسيا في 6 ومنتخب مصر في 1.

وجمعت المباراة الأخيرة المنتخبين في مجموعات كأس العالم 2018 وانتهت بفوز روسيا 3-1 آنذاك.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مباراة ودية أخرى في أمريكا استعدادا للمونديال ضد البرازيل.