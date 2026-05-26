يسبقها ميسي فقط.. برشلونة يعلن رحيل أليكسيا بوتياس

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 21:12

كتب : FilGoal

أليكسيا بوتياس

أعلن نادي برشلونة رحيل قائدة فريق السيدات أليكسيا بوتياس.

وستخوض بوتياس مباراتها الأخيرة مع برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري غدا الأربعاء.

وسترحل بوتياس صاحبة الـ 32 عاما عن برشلونة بعد مسيرته مع الفريق استمرت 14 عاما.

وينتهي عقد بوتياس مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

ولم تكشف بوتياس عن ناديها القادم، فيما كشفت شبكة ESPN عن اهتمام أندية لندن سيتي ليونيسز الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى أندية من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

وساعدت بوتياس فريقها في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الرابع لبرشلونة بعد الفوز في المباراة النهائية أمام ليون 4-0.

كما فازت بوتياس بجائزة أفضل لاعبة في دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في مسيرتها.

وقادت بوتياس فريق برشلونة للسيدات للتتويج بالرباعية الثانية في 3 سنوات، بعد التتويج بألقاب الدوري والكأس وكأس السوبر، ودوري أبطال أوروبا.

وسجلت بوتياس هذا الموسم 21 هدفاً وقدمت 13 تمريرة حاسمة خلال 42 مباراة في جميع المسابقات.

وفازت بوتياس خلال مسيرتها مع برشلونة بـ 38 بطولة، بينهم 10 ألقاب بالدوري الإسباني، و4 بدوري أبطال أوروبا.

وتعد بوتياس الهدافة الأولى في تاريخ فريق برشلونة للسيدات، وثاني أفضل هدافه لفريقي الرجال والسيدات مجتمعين، حيث سجلت 232 هدفا، ويسبقها ليونيل ميسي فقط بـ 672 هدفا.

كما فازت بوتياس بالكرة الذهبية وأفضل لاعبة في العالم من فيفا عامي 2021، و2022.

وتوجت بكأس العالم مع إسبانيا عام 2023.

