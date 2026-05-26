سون: كأس العالم 2026 قد يكون الأخير لي

أعلن سون هيونج مين قائد منتخب كوريا الجنوبية، أن بطولة كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة له في مسيرته.

وقال سون في تصريحات عبر موقع فيفا الرسمي: "هذه رابع مشاركة لي في كأس العالم كلاعب، قد تكون هذه آخر بطولة كأس عالم لي. أتمنى أن تكون رحلة رائعة."

وشارك سون في كأس العالم بالبرازيل 2014، وروسيا 2018، وقطر 2022.

ويقع منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الأولى إلى جانب المكسيك، وجنوب إفريقيا، والتشيك.

وعن أمنياته في المونديال، قال "لقد حقق مدربنا هونج ميونج-بو إنجازا بصفته قائدا لفريقنا في كأس العالم 2002 وأتمنى أن أخوض رحلة مماثلة مع زملائي في الفريق وإحيائها في الولايات المتحدة الأمريكية."

ونجح منتخب كوريا الجنوبية في تحقيق المركز الرابع بكأس العالم 2002 والذي أقيم في كوريا الجنوبية واليابان.

وعن أول مشاركاته في مسيرته بالمونديال "كنت أصغر لاعب في الفريق بكأس العالم 2014، كنت أظن أن المشاركة ستكون مثيرة وممتعة ثم واجهت الواقع، أعتقد أن تلك الفترة التي نضجت فيها كشخص وكلاعب كرة القدم."

وأكمل "في مباراة الجزائر تحديدا سجلت أول هدف لي في كأس العالم، لكنها كانت هزيمة مؤلمة للغاية، أدركت وقتها أنني كنت أفتقر إلى الكثير، وأن هناك العديد من اللاعبين الموهوبين في العالم."

وتابع "انتقالي للدوري الأمريكي كان جزءا من الاستعداد لكأس العالم، ولزيادة شغف أبناء الجالية الكورية في الولايات المتحدة بكرة القدم."

وأضاف "لم أعتبر أن أمر كوني رمزا لكوريا في كرة القدم عبئًا قط، لطالما اعتقدت أنني شخص قادر على إدخال السرور على قلوب الناس، وأبقى متواضعًا وأبذل قصارى جهدي دائمًا. بالطبع، هناك شعور بالمسؤولية، لكنه لا يبدو عبئًا. في الواقع، أشعر أنني محظوظ جدًا."

وأتم "أول كأس عالم شاهدته كان 1998، لا أتذكره بوضوح، أما أول كأس عالم عايشته بكل تفاصيله كان 2002."