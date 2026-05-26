مصدر من الأهلي لـ في الجول: نرغب في استمرار بن رمضان ولكن

كشف مصدر من الأهلي موقف ناديه بشأن التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الفريق.

وترددت أنباء عن رغبة بن رمضان في الرحيل عن الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "نرغب في استمرار محمد علي بن رمضان وتم الاستقرار على بقائه رفقة أشرف بنشرقي ويوسف بالعمري بالموسم المقبل، ولكن في حال رغبة اللاعب في الرحيل ووجود عرض مناسب لن نمانع رحيله".

وغاب بن رمضان عن اختيارات صبري لموشي مدرب منتخب تونس في كأس العالم 2026.

وانضم اللاعب التونسي بداية الموسم الحالي قادما من فرينكفاروزي المجري.

وشارك بن رمضان مع الأهلي في 36 مباراة وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.