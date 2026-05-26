مصدر من الأهلي لـ في الجول: نرغب في استمرار بن رمضان ولكن
الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 19:16
كتب : FilGoal
كشف مصدر من الأهلي موقف ناديه بشأن التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الفريق.
وترددت أنباء عن رغبة بن رمضان في الرحيل عن الأهلي بداية من الموسم المقبل.
وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "نرغب في استمرار محمد علي بن رمضان وتم الاستقرار على بقائه رفقة أشرف بنشرقي ويوسف بالعمري بالموسم المقبل، ولكن في حال رغبة اللاعب في الرحيل ووجود عرض مناسب لن نمانع رحيله".
وغاب بن رمضان عن اختيارات صبري لموشي مدرب منتخب تونس في كأس العالم 2026.
وانضم اللاعب التونسي بداية الموسم الحالي قادما من فرينكفاروزي المجري.
وشارك بن رمضان مع الأهلي في 36 مباراة وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.
نرشح لكم
أحمد سامي: الدوري سُرق منا.. وهذا الفارق الوحيد بين مواجهتي الأهلي والزمالك بعد الاجتماع مع المحافظ.. استمرار لجنة إدارة الإسماعيلي لحين عبور المرحلة الصعبة المصري: وائل فرحان لديه مهمة محددة ضدنا.. وما الفائدة من انقراض الأندية الشعبية جوزيه جوميز يضع شروطه للبقاء مع الفتح.. إمام عاشور ومروان عطية وماييلي ضمن اهتماماته خبر في الجول - الزمالك يمدد عقد مدافعه علي عبد المجيد عمر جابر: لم أستطع مشاهدة ركلة جزاء سيراميكا كليوباترا زيزو: علاقتي جيدة مع إمام عاشور.. ولن يستطيع أي فريق إيقاف الأهلي في تلك الحالة بيزيرا: سأستمر مع الزمالك الموسم المقبل.. وهذا موقفي من الانتقال لـ الأهلي
أخر الأخبار
روما يعلن ضم مالين بشكل نهائي 35 دقيقة | ميركاتو