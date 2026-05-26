في الجول يكشف تفاصيل جلسة حسام حسن مع حمزة عبد الكريم

عقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر جلسة خاصة مع حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة الذي خاض مرانه الأول مع الفراعنة.

وانضم الثنائي عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، وحمزة عبد الكريم مهاجم فريق برشلونة للشباب، لمعسكر المنتخب المقام في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حسام حسن عقد جلسة مع حمزة عبد الكريم، وأبلغه ضمن حساباته منذ كأس إفريقيا، وأنه يعتبره مستقبل الكرة المصرية، بشرط الاستمرار في الالتزام.

وانطلق معسكر منتخب مصر يوم الخميس 21 مايو الجاري في مركز المنتخبات الوطنية.

وبذلك يصل عدد المنضمين لمعسكر المنتخب إلى 26 لاعبا، فيما يتبقى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي السابق.

وتوج مرموش بصحبة مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما فاز عبد الكريم مع شباب برشلونة ببطولة الدوري.

ويخوض المنتخب ودية مع روسيا يوم 28 مايو الحالي قبل السفر يوم 30 إلى أوهايو لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا