مرموش وحمزة عبد الكريم ينضمان لمعسكر منتخب مصر

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 18:23

كتب : محمد جمال

حسام حسن - عمر مرموش - حمزة عبد الكريم

انضم الثنائي عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، وحمزة عبد الكريم مهاجم فريق برشلونة للشباب، لمعسكر المنتخب المقام في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وانطلق معسكر منتخب مصر يوم الخميس 21 مايو الجاري في مركز المنتخبات الوطنية.

وبذلك يصل عدد المنضمين لمعسكر المنتخب إلى 26 لاعبا، فيما يتبقى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي السابق.

وتوج مرموش بصحبة مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما فاز عبد الكريم مع شباب برشلونة ببطولة الدوري.

May be an image of ‎football, American football and ‎text that says

May be an image of ‎football, American football and ‎text that says

ويخوض المنتخب ودية مع روسيا يوم 28 مايو الحالي قبل السفر يوم 30 إلى أوهايو لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

May be an image of football, American football and text that says

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

May be an image of American football, football and studded shoes

منتخب مصر مرموش حمزة عبد الكريم
نرشح لكم
في الجول يكشف تفاصيل جلسة حسام حسن مع حمزة عبد الكريم منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مجموعتنا صعبة رغم أن فرقها ليست الأشهر في العالم الولايات المتحدة تستضيف معسكرات 39 منتخبا في كأس العالم.. مقابل 7 بالمكسيك و2 بكندا بفارق ألف كيلو على الأقل.. أفضلية لوجستية لمصر أمام منافسيها في كأس العالم تأكيدا لـ في الجول.. طاقم تحكيم جزائري لودية مصر وروسيا أبو ريدة: صلاح قادر على قيادة مصر بعيدا في كأس العالم.. والظهور المشرف فقط لا يكفي هيثم حسن يصل معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس العالم قائد منتخب الناشئين: متمسكون بتحقيق إنجاز للكرة المصرية.. وأغلقنا صفحة كوت ديفوار
أخر الأخبار
سون: كأس العالم 2026 قد يكون الأخير لي 14 دقيقة | آسيا
روما يعلن ضم مالين بشكل نهائي 57 دقيقة | ميركاتو
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نرغب في استمرار بن رمضان ولكن ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف تفاصيل جلسة حسام حسن مع حمزة عبد الكريم ساعة | في المونديال
مرموش وحمزة عبد الكريم ينضمان لمعسكر منتخب مصر 2 ساعة | منتخب مصر
هالاند: لم يسبق أن رأيت النرويج في كأس العالم.. ونحن فريق ممتع للمشاهدة 2 ساعة | في المونديال
رومانو: ماريسكا وقع عقود تدريب مانشستر سيتي 3 سنوات 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
المغرب يكتسح بوروندي بخماسية نظيفة استعدادا لكأس العالم 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 ممدوح عباس: فك إيقاف قيد الزمالك قريبا.. وهذه هديتي لمعتمد جمال 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529832/مرموش-وحمزة-عبد-الكريم-ينضمان-لمعسكر-منتخب-مصر