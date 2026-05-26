تقرير: سباليتي يضغط على يوفنتوس لضم صلاح

يرغب لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح.

وانتهت رحلة صلاح مع ليفربول بعد 9 سنوات ذهبية ليصبح لاعبا حرا.

وبحسب صحيفة La Repubblica الإيطالية، فإن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع صلاح وأليسون وأندرو روبيرتسون بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن سباليتي متحمس لتدريب صلاح مجددا ويضغط بقوة للتعاقد معه بعد تجربتهما منذ سنوات في روما الإيطالي.

وأشارت التقارير إلى أن سباليتي يأمل في إقناع صلاح، البالغ من العمر 33 عامًا، بالانتقال إلى ملعب أليانز، وربما يكون اقتراب ضم البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول دورا في التأثير على القرار.

كما أوضحت التقارير أن يوفنتوس مهتم أيضا بالحصول على خدمات الظهير الأيسر الأسكتلندي أندرو روبيرتسون الذي رحل أيضا عن ليفربول بنهاية تعاقده.

وسبق لصلاح التدرب تحت قيادة سباليتي في صفوف روما موسم 2016 -2017.

وقدم صلاح مستويات رائعة تحت قيادة سباليتي في روما ليحصل ليفربول على خدماته في موسم 2017-2018.

ولم يتمكن ميلان ويوفنتوس التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

يذكر أن سباليتي مدد تعاقده مؤخرا مع يوفنتوس حتى صيف 2028 على أمل إعادة النادي الإيطالي للمنافسة على الألقاب.