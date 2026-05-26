تقرير: برشلونة يتحرك لضم جواو بيدرو وينتظر ضغط جوليان ألفاريز

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 16:55

كتب : FilGoal

تحرك نادي برشلونة للتعاقد مع جواو بيدرو مهاجم تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأتي ذلك في ظل بحث برشلونة عن بديل لـ روبرت ليفاندوفسكي، حيث يضع النادي عدة أسماء على طاولته.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن سفر ديكو المدير الرياضي لبرشلونة إلى لندن برفقة بويان كركيتش وجواو أمارال من أجل التقدم في المفاوضات مع جواو بيدرو.

ويعد جوليان ألفاريز مهاجم أتليتكو مدريد الهدف الأول، إلى جانب هاري كين لاعب بايرن ميونيخ.

ويأمل برشلونة في حسم صفقة جواو بيدرو مقابل أكثر من 70 مليون يورو، رغم تمسك تشيلسي بعدم بيع اللاعب.

في المقابل، حدد برشلونة سقفا بقيمة 100 مليون يورو لضم جوليان ألفاريز، في انتظار تحرك اللاعب للضغط على ناديه.

وقد يضطر دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد للموافقة على رحيل اللاعب حال طلبه ذلك بشكل صريح.

ويدرس برشلونة إدخال فيران توريس في الصفقة لتقليل المقابل المالي، خاصة مع اقتراب نهاية عقده.

ويبقى موقف اللاعب الإسباني من الرحيل عاملا حاسما، في ظل رغبة برشلونة في حسم ملف المهاجم الجديد.

