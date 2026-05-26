منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مجموعتنا صعبة رغم أن فرقها ليست الأشهر في العالم

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 16:29

كتب : FilGoal

فين سورمان - منتخب نيوزيلندا

يؤمن فين سورمان مدافع منتخب نيوزيلندا أن مجموعة بلاده التي تضم مصر صعبة رغم أنها لا تضم أشهر منتخبات العالم.

وأكد فين سورمان مدافع بورتلاند تمبرز أنه لم يستوعب بعد فكرة مشاركته في كأس العالم 2026 مع منتخب نيوزيلندا.

ويتواجد منتخب نيوزيلندا ضمن المجموعة السابعة بنسخة 2026 رفقة مصر وبلجيكا وإيران.

وقال سورمان عبر موقع فيفا: "كأس العالم هو قمة كرة القدم، وتمثيل بلدي وعائلتي أمر مميز للغاية".

وكشف "لدينا منافسون أقوياء للغاية في مجموعتنا، ربما لا تكون بعض الفرق من بين أشهر فرق العالم، لكنها فرق جيدة جدا وتملك لاعبين استثنائيين، لذلك ستكون مجموعة صعبة".

وأوضح مدافع نيوزيلندا "متحمسون للغاية كفريق لأننا نشعر بأننا قادرون على التأهل من دور المجموعات، هدفنا تحقيق الفوز الأول في كأس العالم والتأهل للأدوار الإقصائية".

وأضاف "حاولت إبقاء الأمر بعيدا عن ذهني لفترة، لكن الآن أصبح التفكير فيه مستمرا، عندما أصل إلى أول مباراة، ربما خلال النشيد، سأتوقف لحظة لأستوعب كل شيء ثم أركز على اللقاء".

وانضم اللاعب صاحب 22 عاما لقائمة منتخب بلاده بقيادة دارين بازيلي ضمن 26 لاعبا.

وأشار سورمان إلى رحلته مع الفريق قائلا: "لم يكن الطريق سهلا، لكن اللحظات الصعبة تبني الشخصية وتساعدك للوصول للأفضل".

واختتم تصريحاته "لدينا مجموعة من القادة داخل الفريق، ونحاول مساعدة بعضنا، وسأنقل خبرتي في اللعب داخل الولايات المتحدة لزملائي".

وتعد هذه المشاركة الثالثة لمنتخب نيوزيلندا في كأس العالم بعد نسختي 1982 و2010.

وسيلتقي منتخب مصر مع نيوزيلندا في الرابعة صباحا من يوم 22 يونيو المقبل في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لكأس العالم.

