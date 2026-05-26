بفارق ألف كيلو على الأقل.. أفضلية لوجستية لمصر أمام منافسيها في كأس العالم

يخوض منتخب مصر منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026 بأفضلية لوجستية واضحة مقارنة بمنافسيه، في نسخة استثنائية تقام عبر قارة كاملة، حيث تتجاوز التحديات حدود المستطيل الأخضر إلى صراع من نوع آخر يتعلق بالمسافات والتنقل.

يستفيد منتخب الفراعنة من أقل مسافة سفر بين فرق مجموعته، إذ يقطع نحو 3120 كيلومترا فقط خلال دور المجموعات، مقابل 4150 كيلومترا لبلجيكا، وأكثر من 5000 كيلومتر لإيران، وقرابة 9200 كيلومتر لنيوزيلندا.

تتوزع مباريات المجموعة بين مدن سياتل ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة وفانكوفر في كندا، بينما تمتد مقرات إقامة المنتخبات من ولاية أريزونا جنوبا حتى ولاية واشنطن شمالا، ما يجعل إدارة التنقل والاستشفاء عاملا حاسما يوازي الخطط الفنية.

سبوكان تمنح مصر الأفضلية

اختار المنتخب المصري مدينة سبوكان في ولاية واشنطن مقرا لمعسكره، حيث يقيم في منتجع نورثرن كويست، ويتدرب في مرافق جامعة جونزاجا، في أجواء توفر عزلة شبه كاملة بعيدا عن الضغوط الجماهيرية والإعلامية.

يخوض منتخب مصر مباراتين في سياتل التي تبعد نحو 450 كيلومترا عن مقر المعسكر، بالإضافة إلى مواجهة في فانكوفر على بعد 660 كيلومترا. وتعد رحلة فانكوفر الأطول والأكثر إجهادا، خاصة في ظل عدم وجود رحلات طيران مباشرة، ما قد يفرض التوقف في سياتل.

بلجيكا.. بداية مريحة ونهاية مرهقة

يبدأ المنتخب البلجيكي مشواره بأفضلية واضحة، إذ يقيم في مدينة رينتون بالقرب من سياتل، على بعد 18 كيلومترا فقط من ملعب مباراته الأولى أمام مصر.

لكن هذه الراحة لا تستمر طويلا، حيث يضطر للسفر إلى لوس أنجلوس لمواجهة إيران، في رحلة تصل إلى 1830 كيلومترا في الاتجاه الواحد، ثم إلى فانكوفر لمسافة تقارب 490 كيلومترا، ليصل إجمالي تنقلاته إلى نحو 4150 كيلومترا.

إيران.. معسكر خارج الحدود

اختار المنتخب الإيراني الإقامة في مدينة تيخوانا المكسيكية، رغم خوض جميع مبارياته في الولايات المتحدة، ما يفرض عليه جدول سفر مرهق.

يلعب مباراتين في لوس أنجلوس على بعد 230 كيلومترا لكل مباراة، لكنه يواجه التحدي الأكبر بالسفر إلى سياتل لملاقاة مصر، في رحلة تتجاوز 2050 كيلومترا في الاتجاه الواحد، ليصل إجمالي المسافة إلى أكثر من 5000 كيلومتر.

نيوزيلندا.. المعاناة الأكبر

يواجه منتخب نيوزيلندا أصعب سيناريو لوجستي، بعدما اختار الإقامة في سان دييجو جنوب الولايات المتحدة.

يبدأ بمواجهة إيران في لوس أنجلوس في رحلة قصيرة نسبيا، قبل أن يضطر للسفر مرتين إلى فانكوفر لمواجهة مصر وبلجيكا، في رحلات تتجاوز 2200 كيلومتر في الاتجاه الواحد، ليصل إجمالي تنقلاته إلى نحو 9200 كيلومتر، وهو الأعلى بين فرق المجموعة.

عامل حاسم خارج الملعب

تفرض طبيعة مونديال 2026، المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تحديات غير مسبوقة، حيث تتعامل المنتخبات مع مسافات أقرب إلى رحلات قارية، بعكس نسخة قطر 2022 التي أقيمت في نطاق جغرافي محدود.

وتبرز المفارقة في أن منتخب مصر، رغم أفضليته داخل المجموعة، سيقطع أكثر من 3 آلاف كيلومتر خلال ثلاث مباريات فقط، وهو رقم يفوق بأكثر من 20 ضعفا إجمالي المسافة التي قطعها منتخب الأرجنتين بطل النسخة الماضية في قطر، والتي لم تتجاوز 140 كيلومترا.