سان جيرمان يستعيد حكيمي وديمبيلي قبل نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 14:17

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - إنتر - نهائي دوري أبطال أوروبا - هدف أشرف حكيمي

من المنتظر أن يتلقى باريس سان جيرمان دفعة معنوية قبل أيام قليلة من نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال بعودة الثنائي أشرف حكيمي وعثمان ديمبيلي.

ويستعد سان جيرمان لملاقاة أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل.

وذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن الثنائي تعافى من الإصابة، وسيشارك في تدريبات الثلاثاء.

أخبار متعلقة:
الكشف عن كرة الموسم الجديد للدوري الإسباني منتخب كندا يمدد عقد مدربه حتى 2030 صلاح لجماهير ليفربول: هذه كانت أطول ليلة في حياتي فولفسبورج يهبط لأول مرة منذ صعوده للدوري الألماني

ويستأنف الفريق الباريسي تدريباته يوم الثلاثاء بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين.

ويغيب حكيمي منذ تعرضه للإصابة في لقاء بايرن ميونيخ بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

فيما أكد عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان جاهزيته للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

قبل أيام، أوضح النادي الباريسي أن ديمبيلي استبدل خلال مباراة نادي باريس الأسبوع الماضي كإجراء احترازي بسبب شعوره بانزعاج عضلي في عضلة السمانة.

وقال ديمبيلي عبر شبكة راديو مونت كارلو قبل أيام: "شعرت ببعض القلق خلال مباراتنا ضد نادي باريس، لكنني بخير الآن، وسأكون جاهزا لنهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف الدولي الفرنسي "أتمنى أن أكون على أرض الملعب يوم 30 مايو، إذا اختارني المدرب".

أرسنال باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي أشرف حكيمي
نرشح لكم
باقي 7 مقاعد.. الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ومواجهات نارية مبكرة فابريجاس: كومو في دوري الأبطال إنجاز تاريخي.. وأتعلم كل يوم كأنني في جامعة كرة القدم سان جيرمان يوضح تفاصيل إصابة ديمبلي قبل أيام من نهائي دوري الأبطال إثارة قبل الجولة الأخيرة.. نابولي يحسم مقعده في دوري الأبطال وخسارة تُبعد يوفنتوس إنريكي: لا أفكر في الماضي.. وأركز على كتابة التاريخ بتحقيق أبطال أوروبا ذا أثلتيك: إصابة بن وايت في الركبة وموقفه من مواجهة سان جيرمان وكأس العالم أدار مباراتين لأرسنال.. دانيال سيبرت حكما لنهائي دوري أبطال أوروبا هاري كين ينتقد أداء الحكام في لقاء سان جيرمان
أخر الأخبار
تقرير: برشلونة يتحرك لضم جواو بيدرو وينتظر ضغط جوليان ألفاريز 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مجموعتنا صعبة رغم أن فرقها ليست الأشهر في العالم 38 دقيقة | في المونديال
رحلة الملك (9) – كيف عاش محمد صلاح موسمه الأخير المتقلب مع ليفربول 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كورييري ديلو سبورت: إبراهيموفيتش يريد قيادة تشافي لـ ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
فابريجاس يحذر ريال مدريد: نريد بقاء نيكو باز ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: عرض من يوفنتوس لضم أليسون.. وليفربول يتمسك بحارسه ساعة | الدوري الإنجليزي
جازيتا: إقالات ميلان تكلف النادي 22 مليون يورو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: إنتر يتحرك لضم باليسترا.. ومستقبل دومفريس لا يعطل الصفقة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري 4 ممدوح عباس: فك إيقاف قيد الزمالك قريبا.. وهذه هديتي لمعتمد جمال
/articles/529817/سان-جيرمان-يستعيد-حكيمي-وديمبيلي-قبل-نهائي-دوري-الأبطال