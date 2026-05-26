سان جيرمان يستعيد حكيمي وديمبيلي قبل نهائي دوري الأبطال

من المنتظر أن يتلقى باريس سان جيرمان دفعة معنوية قبل أيام قليلة من نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال بعودة الثنائي أشرف حكيمي وعثمان ديمبيلي.

ويستعد سان جيرمان لملاقاة أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل.

وذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن الثنائي تعافى من الإصابة، وسيشارك في تدريبات الثلاثاء.

ويستأنف الفريق الباريسي تدريباته يوم الثلاثاء بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين.

ويغيب حكيمي منذ تعرضه للإصابة في لقاء بايرن ميونيخ بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

فيما أكد عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان جاهزيته للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

قبل أيام، أوضح النادي الباريسي أن ديمبيلي استبدل خلال مباراة نادي باريس الأسبوع الماضي كإجراء احترازي بسبب شعوره بانزعاج عضلي في عضلة السمانة.

وقال ديمبيلي عبر شبكة راديو مونت كارلو قبل أيام: "شعرت ببعض القلق خلال مباراتنا ضد نادي باريس، لكنني بخير الآن، وسأكون جاهزا لنهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف الدولي الفرنسي "أتمنى أن أكون على أرض الملعب يوم 30 مايو، إذا اختارني المدرب".