بعد الاجتماع مع المحافظ.. استمرار لجنة إدارة الإسماعيلي لحين عبور المرحلة الصعبة

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 13:27

كتب : FilGoal

محافظ الإسماعيلية - لجنة إدارة النادي الإسماعيلي

استقرت اللجنة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي برئاسة محمد رائف العدول عن قرارها والاستمرار في إدارة النادي.

وجاء ذلك بعدما عقد نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية جلسة مع اللجنة بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وجاء بيان محافظة الإسماعيلية كالآتي:

أخبار متعلقة:
بيان – اللجنة المعينة لـ الإسماعيلي تتمسك بالاستقالة زعيم الثغر مستمر في الدوري.. الاتحاد السكندري ينتصر على الإسماعيلي بثلاثية مواعيد مباريات السبت 23 مايو - الاتحاد ضد الإسماعيلي.. وختام الدوري الإسباني وليد دعبس: لا يمكن إقامة الدوري بدون وجود الإسماعيلي

"استقبل نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللجنة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي لبحث ومناقشة الظروف الصعبة الراهنة التي يمر بها النادي".

"وخلال اللقاء، قرر أعضاء اللجنة العدول عن الاستقالة واستكمال المهمة المكلفين بها، حتى يعبر النادي تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها".

وكانت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي قد تقدمت باستقالتها بعد هبوط الفريق إلى دوري المحترفين وعقب جلسة مع جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الذي رفض بدوره الاستقالة.

وهبط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين رفقة فاركو وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية.

الإسماعيلي الدوري المصري محافظ الإسماعيلية
نرشح لكم
المصري: وائل فرحان لديه مهمة محددة ضدنا.. وما الفائدة من انقراض الأندية الشعبية جوزيه جوميز يضع شروطه للبقاء مع الفتح.. إمام عاشور ومروان عطية وماييلي ضمن اهتماماته خبر في الجول - الزمالك يمدد عقد مدافعه علي عبد المجيد عمر جابر: لم أستطع مشاهدة ركلة جزاء سيراميكا كليوباترا زيزو: علاقتي جيدة مع إمام عاشور.. ولن يستطيع أي فريق إيقاف الأهلي في تلك الحالة بيزيرا: سأستمر مع الزمالك الموسم المقبل.. وهذا موقفي من الانتقال لـ الأهلي الونش: حصلنا على الدوري لأننا أقوى من الأهلي.. ولن أوفي حق جون إدوارد زيزو: الموسم المقبل سيكون أفضل.. ولن أرحل عن الأهلي
أخر الأخبار
كرة سلة - كما كشف في الجول.. أحمد عمر مديرا فنيا للاتحاد السكندري 19 دقيقة | كرة سلة
تأكيدا لـ في الجول.. طاقم تحكيم جزائري لودية مصر وروسيا 20 دقيقة | منتخب مصر
بعد الاجتماع مع المحافظ.. استمرار لجنة إدارة الإسماعيلي لحين عبور المرحلة الصعبة 31 دقيقة | الدوري المصري
المصري: وائل فرحان لديه مهمة محددة ضدنا.. وما الفائدة من انقراض الأندية الشعبية 38 دقيقة | الدوري المصري
نهاية أزمة سرقة جواز سفر سعود عبد الحميد 40 دقيقة | سعودي في الجول
الكشف عن كرة الموسم الجديد للدوري الإسباني 53 دقيقة | الدوري الإسباني
جوزيه جوميز يضع شروطه للبقاء مع الفتح.. إمام عاشور ومروان عطية وماييلي ضمن اهتماماته ساعة | الدوري المصري
الاتفاق السعودي يحسم مستقبل كوكا ساعة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529813/بعد-الاجتماع-مع-المحافظ-استمرار-لجنة-إدارة-الإسماعيلي-لحين-عبور-المرحلة-الصعبة