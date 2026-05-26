بعد الاجتماع مع المحافظ.. استمرار لجنة إدارة الإسماعيلي لحين عبور المرحلة الصعبة

استقرت اللجنة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي برئاسة محمد رائف العدول عن قرارها والاستمرار في إدارة النادي.

وجاء ذلك بعدما عقد نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية جلسة مع اللجنة بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وجاء بيان محافظة الإسماعيلية كالآتي:

"استقبل نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللجنة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي لبحث ومناقشة الظروف الصعبة الراهنة التي يمر بها النادي".

"وخلال اللقاء، قرر أعضاء اللجنة العدول عن الاستقالة واستكمال المهمة المكلفين بها، حتى يعبر النادي تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها".

وكانت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي قد تقدمت باستقالتها بعد هبوط الفريق إلى دوري المحترفين وعقب جلسة مع جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الذي رفض بدوره الاستقالة.

وهبط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين رفقة فاركو وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية.