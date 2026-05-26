المصري: وائل فرحان لديه مهمة محددة ضدنا.. وما الفائدة من انقراض الأندية الشعبية

هاجم الحسيني أبو قمر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، وائل فرحان حكم تقنية الفيديو في مواجهة فريقه أمام زد بذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وحقق زد الفوز على المصري بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب السويس الجديد بذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.

وقال الحسيني أبو قمر عبر قناة مودرن: "نتيجة المصري أمام زد غير معبرة عن سير اللقاء، وأشكر الجماهير على دعم اللاعبين لأن هناك شوط ثاني".

وتابع "ما نراه من التحكيم المصري في هذا التوقيت غريب جدا، وائل فرحان حكم الفيديو يمتلك سجلا تاريخيا بقرارات ضد النادي المصري، ودائما ما نرسل ضده خطابات لأننا نسعى للعدالة".

وأوضح "لقطة الهدف في أي مكان في العالم سيتم استدعاء الحكم، كما أن المصري له ركلة جزاء لم تحتسب".

وشدد أبو قمر "التحكيم أثر على نتيجة المباراة، وإذا كانت الرغبة في تحويل الكرة المصرية لشركات وانقراض الأندية الجماهيرية فهم على الطريق الصحيح".

وأضاف "لا أعلم ما سبب موقفهم من الأندية الجماهيرية، أتحدى إذا جمعنا 100 مشجع من مصر وسألناه من بطل كأس الرابطة الموسم الماضي، لن يتذكر أحد منهم".

واختتم أبو قمر تصريحاته "وائل فرحان لديه مهمة معينة دائما وأنا أحييه أنه ينجز مهمته أمام المصري بنجاح، لدي تفاصيل لا يمكنني قولها".

وتقام مباراة الإياب يوم الإثنين المقبل 1 يونيو على ملعب السويس الجديد.

المباراة أقيمت اعتباريا على ملعب زد نظرا لإقامة جميع مباريات المصري على ملعب السويس الجديد.

هدف المباراة الوحيد، سجله مصطفى العش بالخطأ في مرمى فريقه.