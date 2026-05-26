جوزيه جوميز يضع شروطه للبقاء مع الفتح.. إمام عاشور ومروان عطية وماييلي ضمن اهتماماته

أوضحت جريدة الشرق الأوسط أن جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي اشترط منحه مساحة واسعة في اختيار اللاعبين الأجانب، من أجل تجديد عقده مع النادي.

وينتهي عقد مدرب الزمالك السابق مع الفتح بنهاية موسم 2025-2026.

وأضاف التقرير أن المدرب البرتغالي مهتم بضم عدة أسماء من الدوري المصري، مثل إمام عاشور ومروان عطية ثنائي الأهلي والكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.

وأفاد التقرير أن تواجد ماييلي مع منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس العالم سيصعب التفاوض معه، خاصة في ظل اهتمام الأهلي وأندية إماراتية بضمه.

ولفت التقرير إلى تعثر التحركات السابقة لضم ماييلي نتيجة تمسك ناديه ببقائه من جهة، وكذلك من جهة أخرى، المصاعب المالية التي مر بها الفتح في الموسم الماضي والتي تسببت في عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية في الفترة الشتوية.

ويشترط اللاعب الكونغولي الحصول على راتب سنوي لا يقل عن مليوني دولار بعقد لا يقل عن موسمين، سواء في مصر أو خارجها، حسب التقرير.

ومن أهم الشروط التي وضعها المدرب البرتغالي، تشكيل إدارة مالية للفريق الكروي الأول تتبع لإدارة النادي، يكون دورها الرئيسي ضمان تسليم اللاعبين رواتبهم بشكل منتظم دون تأخير، من أجل خلق أجواء إيجابية وحوافز يمكن من خلالها تطبيق عقوبات على اللاعبين الذين تتراجع مستوياتهم خلال الموسم.

وعبر المدرب صراحة عن رغبته في الاستمرار مع نادي الفتح، مبيناً أن العمل في النادي به كثير من الإيجابيات، في مقدمتها التعامل الإيجابي والثقة الكبيرة التي يحظى بها من الإدارة، وكذلك التواصل، والدعم الذي يحظى به من قبل أنصار النادي، مبيناً أن الجمهور كان له أثر واضح في تجاوز الفريق كثيراً من المصاعب، إلا أنه شدد على أن العاطفة لا يمكن أن تسهم في النجاح، بل توفير العناصر والإمكانات هو ما يخلق بيئة تساعد في النجاح.

ولن يبقى في الفتح من اللاعبين الأجانب سوى المغربي مراد باتنا، ولاعب جرز القمر زايدو يوسف، نتيجة استمرار عقديهما مع النادي، فيما سيرحل البقية، ما يمنح المدرب مساحة واسعة بشأن الخيارات الأجنبية للموسم المقبل.