جوزيه جوميز يضع شروطه للبقاء مع الفتح.. إمام عاشور ومروان عطية وماييلي ضمن اهتماماته

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 12:57

كتب : FilGoal

منتخب مصر - إمام عاشور - مروان عطية

أوضحت جريدة الشرق الأوسط أن جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي اشترط منحه مساحة واسعة في اختيار اللاعبين الأجانب، من أجل تجديد عقده مع النادي.

وينتهي عقد مدرب الزمالك السابق مع الفتح بنهاية موسم 2025-2026.

وأضاف التقرير أن المدرب البرتغالي مهتم بضم عدة أسماء من الدوري المصري، مثل إمام عاشور ومروان عطية ثنائي الأهلي والكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.

أخبار متعلقة:
بعثة منتخب السعودية تصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لكأس العالم منتخب الجزائر يبدأ استعداداته لكأس العالم رغم عدم إعلان القائمة استبعاد سيباستيان سوريا و6 لاعبين من قائمة قطر قبل كأس العالم الاتفاق السعودي يحسم مستقبل كوكا

وأفاد التقرير أن تواجد ماييلي مع منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس العالم سيصعب التفاوض معه، خاصة في ظل اهتمام الأهلي وأندية إماراتية بضمه.

ولفت التقرير إلى تعثر التحركات السابقة لضم ماييلي نتيجة تمسك ناديه ببقائه من جهة، وكذلك من جهة أخرى، المصاعب المالية التي مر بها الفتح في الموسم الماضي والتي تسببت في عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية في الفترة الشتوية.

ويشترط اللاعب الكونغولي الحصول على راتب سنوي لا يقل عن مليوني دولار بعقد لا يقل عن موسمين، سواء في مصر أو خارجها، حسب التقرير.

ومن أهم الشروط التي وضعها المدرب البرتغالي، تشكيل إدارة مالية للفريق الكروي الأول تتبع لإدارة النادي، يكون دورها الرئيسي ضمان تسليم اللاعبين رواتبهم بشكل منتظم دون تأخير، من أجل خلق أجواء إيجابية وحوافز يمكن من خلالها تطبيق عقوبات على اللاعبين الذين تتراجع مستوياتهم خلال الموسم.

وعبر المدرب صراحة عن رغبته في الاستمرار مع نادي الفتح، مبيناً أن العمل في النادي به كثير من الإيجابيات، في مقدمتها التعامل الإيجابي والثقة الكبيرة التي يحظى بها من الإدارة، وكذلك التواصل، والدعم الذي يحظى به من قبل أنصار النادي، مبيناً أن الجمهور كان له أثر واضح في تجاوز الفريق كثيراً من المصاعب، إلا أنه شدد على أن العاطفة لا يمكن أن تسهم في النجاح، بل توفير العناصر والإمكانات هو ما يخلق بيئة تساعد في النجاح.

ولن يبقى في الفتح من اللاعبين الأجانب سوى المغربي مراد باتنا، ولاعب جرز القمر زايدو يوسف، نتيجة استمرار عقديهما مع النادي، فيما سيرحل البقية، ما يمنح المدرب مساحة واسعة بشأن الخيارات الأجنبية للموسم المقبل.

إمام عاشور مروان عطية فيستون ماييلي جوزيه جوميز الفتح
نرشح لكم
بعد الاجتماع مع المحافظ.. استمرار لجنة إدارة الإسماعيلي لحين عبور المرحلة الصعبة المصري: وائل فرحان لديه مهمة محددة ضدنا.. وما الفائدة من انقراض الأندية الشعبية خبر في الجول - الزمالك يمدد عقد مدافعه علي عبد المجيد عمر جابر: لم أستطع مشاهدة ركلة جزاء سيراميكا كليوباترا زيزو: علاقتي جيدة مع إمام عاشور.. ولن يستطيع أي فريق إيقاف الأهلي في تلك الحالة بيزيرا: سأستمر مع الزمالك الموسم المقبل.. وهذا موقفي من الانتقال لـ الأهلي الونش: حصلنا على الدوري لأننا أقوى من الأهلي.. ولن أوفي حق جون إدوارد زيزو: الموسم المقبل سيكون أفضل.. ولن أرحل عن الأهلي
أخر الأخبار
كرة سلة - كما كشف في الجول.. أحمد عمر مديرا فنيا للاتحاد السكندري 19 دقيقة | كرة سلة
تأكيدا لـ في الجول.. طاقم تحكيم جزائري لودية مصر وروسيا 20 دقيقة | منتخب مصر
بعد الاجتماع مع المحافظ.. استمرار لجنة إدارة الإسماعيلي لحين عبور المرحلة الصعبة 31 دقيقة | الدوري المصري
المصري: وائل فرحان لديه مهمة محددة ضدنا.. وما الفائدة من انقراض الأندية الشعبية 38 دقيقة | الدوري المصري
نهاية أزمة سرقة جواز سفر سعود عبد الحميد 40 دقيقة | سعودي في الجول
الكشف عن كرة الموسم الجديد للدوري الإسباني 53 دقيقة | الدوري الإسباني
جوزيه جوميز يضع شروطه للبقاء مع الفتح.. إمام عاشور ومروان عطية وماييلي ضمن اهتماماته ساعة | الدوري المصري
الاتفاق السعودي يحسم مستقبل كوكا ساعة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529809/جوزيه-جوميز-يضع-شروطه-للبقاء-مع-الفتح-إمام-عاشور-ومروان-عطية-وماييلي-ضمن-اهتماماته