بعثة منتخب السعودية تصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لكأس العالم

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 10:58

كتب : FilGoal

جمهور الهلال السعودي

قبل 3 أسابيع على أول مباراة للأخضر السعودي في كأس العالم.. وصلت بعثة منتخب السعودية صباح الثلاثاء إلى الولايات المتحدة.

وكانت البعثة قد غادرت السعودية يوم الاثنين في رحلة طويلة نحو أمريكا.

وفور وصوله، سيُطلق المنتخب السعودي معسكر المرحلة الرابعة الأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم، حسب جريدة الرياضية السعودية.

أخبار متعلقة:
أبو ريدة: صلاح قادر على قيادة مصر بعيدا في كأس العالم.. والظهور المشرف فقط لا يكفي قائمة كندا - ألفونسو ديفيز وديفيد على رأس الاختيارات الأولية استعدادا لـ كأس العالم صلاح: هذا ما أفكر فيه بشأن مستقبلي بعد تجربة ليفربول هيثم حسن يصل معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس العالم

وينقسم المعسكر إلى مرحلتين، تحتضن نيويورك أولاهما حتى 31 مايو الجاري، وستتخللها مباراة تجريبية أمام الإكوادور في الـ 30 من الشهر.

وفي 1 يونيو، ستغادر البعثة إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس لبدء المرحلة الثانية من المعسكر، التي ستمتد حتى التاسع من الشهر، وسيتخللها تجريبيتان أمام بورتوريكو والسنغال.

Image

ويتواجه الأخضر مع بورتوريكو 5 يونيو على ملعب Q2 في أوستن، فيما يُلاقي السنغال في التاسع من الشهر ذاته، على ملعب مدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس.

وبعد مباراة السنغال، سيتأهب المنتخب في مدينة أوستن، مقره الرئيس خلال النهائيات، لبدء المشوار المونديالي.

ويبدأ الأخضر السعودي مبارياته بمواجهة أوروجواي يوم 15 يونيو، قبل ملاقاة إسبانيا يوم 21، وكاب فيردي يوم 27.

وكان اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الصقور أعلن يوم السبت، عن اختيار 30 لاعبًا للمعسكر يتوجب تقلصيهم إلى 26 في القائمة النهائية للبطولة.

واختار دونيس كلًا من محمد العويس، ونواف العقيدي، وأحمد الكسار، وعبد القدوس عطية، وعبد الإله العمري، وحسان التمبكتي، وجهاد ذكري، وعلي لاجامي، وحسن كادش، وسعود عبد الحميد، ومحمد أبو الشامات، وعلي مجرشي، ومتعب الحربي، ونواف بوشل، وزكريا هوساوي، ومحمد كنو، وعبد الله الخيبري، وزياد الجهني، وناصر الدوسري، ومصعب الجوير، وعلاء آل حجي، وسالم الدوسري، وخالد الغنام، وأيمن يحيى، وسلطان مندش، وصالح أبو الشامات، وفراس البريكان، وعبد الله آل سالم، وصالح الشهري، وعبد الله الحمدان.

كأس العالم السعودية
نرشح لكم
جيسوس: أديت مهمتي على أكمل وجه في السعودية.. وسأعمل مع هؤلاء فقط نهاية أزمة سرقة جواز سفر سعود عبد الحميد جوزيه جوميز يضع شروطه للبقاء مع الفتح.. إمام عاشور ومروان عطية وماييلي ضمن اهتماماته الاتفاق السعودي يحسم مستقبل كوكا رغم انتهاء الموسم.. الهلال يتابع برنامج تأهيل كوليبالي مع السنغال قبل كأس العالم حادث سرقة يفسد أفراح سعود عبد الحميد ويمنعه من الانضمام لمنتخب السعودية بعثة منتخب السعودية تطير إلى الولايات المتحدة الرياضية: أحمد حجازي يغادر نيوم هذا الصيف
أخر الأخبار
ألفاريز يتحدث عن المنافسة مع لاوتارو مارتينيز.. وكأس العالم الأخيرة لـ ميسي 2 دقيقة | في المونديال
جيسوس: أديت مهمتي على أكمل وجه في السعودية.. وسأعمل مع هؤلاء فقط ساعة | سعودي في الجول
غياب حمدي فتحي عن مباراة روسيا ساعة | منتخب مصر
بمشاركة مرموش وحمزة.. مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة روسيا ساعة | منتخب مصر
الاتحاد السكندري لـ في الجول: تم الاستغناء عن هيثم كمال ويوسف شحاتة ساعة | كرة سلة
دكتور سترينج.. الخط الزمني الوحيد الذي ينتصر فيه الزمالك ساعة | الدوري المصري
تواجد بلعمري.. المغرب يعلن القائمة النهائية لكأس العالم ساعة | في المونديال
يسبقها ميسي فقط.. برشلونة يعلن رحيل أليكسيا بوتياس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 ممدوح عباس: فك إيقاف قيد الزمالك قريبا.. وهذه هديتي لمعتمد جمال 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529801/بعثة-منتخب-السعودية-تصل-إلى-الولايات-المتحدة-استعدادا-لكأس-العالم