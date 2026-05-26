قائمة كندا - ألفونسو ديفيز وديفيد على رأس الاختيارات الأولية استعدادا لـ كأس العالم
الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 00:35
كتب : FilGoal
يتواجد ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ وجوناثان ديفيد مهاجم يوفنتوس على رأس اختيارات منتخب كندا الأولية لكأس العالم.
ويستعد منتخب كندا للمشاركة في كأس العالم 2026 والمقام في أمريكا والمكسيك بالإضافة إلى كندا.
وجاءت القائمة كالتالي:
الحراس: ماكسيم كريبو (أورلاندو سيتي الأمريكي) – أوين جودمان (بارنسلي الإنجليزي) – داين سان كلير (إنتر ميامي الأمريكي).
الدفاع: زورهان باسونج (كنساس سيتي الأمريكي) – ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ الألماني) – أليستر جونستون (سيلتك الاسكتلندي) – ريتشي لاريا (تورونتو الكندي) – نيكو سيجور (هايدوك سبليت الكرواتي) – مويس بومبيتو (نيس الفرنسي) – ديريك كورنيليوس (رينجرز الاسكتلندي) – لوك دي فوجيروليس (ديندر البلجيكي) – ألفي جونز (ميدلسبراه الإنجليزي) – جيمي نايت ليبيل (سويندون تاون الإنجليزي) – رالف بريسو (فانكوفر وايتكابس الكندي) – جويل ووترمان (شيكاغو فاير الأمريكي).
وسط الملعب: ماتيو شوينيير (لوس أنجلوس الأمريكي) – ستيفن يستاكيو (لوس أنجلوس الأمريكي) – إسماعيل كوني (ساسولو الإيطالي) – جوناثان أوسوريو (تورونتو الكندي) – نيثان ساليبا (أندرلخت البلجيكي) – علي أحمد (نورويتش سيتي الإنجليزي) – تاجون بيوكانون (فياريال الإسباني) – مارسيلو فلوريس (تيجريس المكسيكي) – ليام ميلار (هال سيتي الإنجليزي) – جايدن نيلسون (أوستين الأمريكي) – جاكوب شافلبورج (لوس أنجلوس الأمريكي).
المهاجمون: جوناثان ديفيد (يوفنتوس الإيطالي) – بروميس ديفيد (يونيون سان جيلوا البلجيكي) – دانييل جيبيسون (بريستون الإنجليزي) – سايل لارين (ساوثامبتون الإنجليزي) – تاني أولواسي (فياريال الإسباني) – جاسن راسل روي (تولوز الفرنسي).
ويتواجد منتخب البوسنة والهرسك وقطر وسويسرا رفقة كندا.