قائمة كندا - ألفونسو ديفيز وديفيد على رأس الاختيارات الأولية استعدادا لـ كأس العالم

الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 00:35

كتب : FilGoal

ألفونسو ديفيز - بايرن ميونيخ

يتواجد ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ وجوناثان ديفيد مهاجم يوفنتوس على رأس اختيارات منتخب كندا الأولية لكأس العالم.

ويستعد منتخب كندا للمشاركة في كأس العالم 2026 والمقام في أمريكا والمكسيك بالإضافة إلى كندا.

وجاءت القائمة كالتالي:

أخبار متعلقة:
حوار مرموش: رفضت تمثيل كندا من أجل مصر.. وهذه أصعب لحظة في مسيرتي منافس مصر - "سلوك غير مقبول".. الاتحاد الإيراني يعلن منع وفده من دخول كندا قبل اجتماع فيفا ذا صن: احتمالية نقل مباراة مصر وإيران إلى كندا بسبب أزمة احتفالات دعم المثلية كرة طائرة - منتخب الناشئات يستهل مشواره بالخسارة أمام كندا

الحراس: ماكسيم كريبو (أورلاندو سيتي الأمريكي) – أوين جودمان (بارنسلي الإنجليزي) – داين سان كلير (إنتر ميامي الأمريكي).

الدفاع: زورهان باسونج (كنساس سيتي الأمريكي) – ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ الألماني) – أليستر جونستون (سيلتك الاسكتلندي) – ريتشي لاريا (تورونتو الكندي) – نيكو سيجور (هايدوك سبليت الكرواتي) – مويس بومبيتو (نيس الفرنسي) – ديريك كورنيليوس (رينجرز الاسكتلندي) – لوك دي فوجيروليس (ديندر البلجيكي) – ألفي جونز (ميدلسبراه الإنجليزي) – جيمي نايت ليبيل (سويندون تاون الإنجليزي) – رالف بريسو (فانكوفر وايتكابس الكندي) – جويل ووترمان (شيكاغو فاير الأمريكي).

وسط الملعب: ماتيو شوينيير (لوس أنجلوس الأمريكي) – ستيفن يستاكيو (لوس أنجلوس الأمريكي) – إسماعيل كوني (ساسولو الإيطالي) – جوناثان أوسوريو (تورونتو الكندي) – نيثان ساليبا (أندرلخت البلجيكي) – علي أحمد (نورويتش سيتي الإنجليزي) – تاجون بيوكانون (فياريال الإسباني) – مارسيلو فلوريس (تيجريس المكسيكي) – ليام ميلار (هال سيتي الإنجليزي) – جايدن نيلسون (أوستين الأمريكي) – جاكوب شافلبورج (لوس أنجلوس الأمريكي).

المهاجمون: جوناثان ديفيد (يوفنتوس الإيطالي) – بروميس ديفيد (يونيون سان جيلوا البلجيكي) – دانييل جيبيسون (بريستون الإنجليزي) – سايل لارين (ساوثامبتون الإنجليزي) – تاني أولواسي (فياريال الإسباني) – جاسن راسل روي (تولوز الفرنسي).

ويتواجد منتخب البوسنة والهرسك وقطر وسويسرا رفقة كندا.

كأس العالم كندا ألفونسو ديفيز
نرشح لكم
أبو ريدة: صلاح قادر على قيادة مصر بعيدا في كأس العالم.. والظهور المشرف فقط لا يكفي إريك جارسيا: لم أرتد قميص إسبانيا منذ 2022.. ولكن أكثر جاهزية من أي وقت قائمة كولومبيا - خاميس رودريجيز ولويس دياز على رأس الاختيارات النهائية لـ كأس العالم هيثم حسن يصل معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس العالم دي لافوينتي: لست تحت ضغط وهذا الحارس الأفضل.. وهناك مجال للمجازفة في كأس العالم قائمة إسبانيا - تواجد يامال وجافي.. وغياب لاعبي ريال مدريد لأول مرة "الأمور مطمئنة".. شبكة TyC تكشف تفاصيل إصابة ميسي قبل أيام من كأس العالم منافس مصر - إيران تنقل معسكر كأس العالم إلى المكسيك بسبب التوتر مع أمريكا
أخر الأخبار
بعد الاجتماع مع المحافظ.. استمرار لجنة إدارة الإسماعيلي لحين عبور المرحلة الصعبة 5 دقيقة | الدوري المصري
المصري: وائل فرحان لديه مهمة محددة ضدنا.. وما الفائدة من انقراض الأندية الشعبية 13 دقيقة | الدوري المصري
نهاية أزمة سرقة جواز سفر سعود عبد الحميد 14 دقيقة | سعودي في الجول
الكشف عن كرة الموسم الجديد للدوري الإسباني 27 دقيقة | الدوري الإسباني
جوزيه جوميز يضع شروطه للبقاء مع الفتح.. إمام عاشور ومروان عطية وماييلي ضمن اهتماماته 35 دقيقة | الدوري المصري
الاتفاق السعودي يحسم مستقبل كوكا 48 دقيقة | سعودي في الجول
صلاح لجماهير ليفربول: هذه كانت أطول ليلة في حياتي ساعة | الدوري الإنجليزي
منتخب كندا يمدد عقد مدربه حتى 2030 ساعة | أمريكا
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529800/قائمة-كندا-ألفونسو-ديفيز-وديفيد-على-رأس-الاختيارات-الأولية-استعدادا-لـ-كأس-العالم