صلاح: هذا ما أفكر فيه بشأن مستقبلي بعد تجربة ليفربول

أوضح محمد صلاح لاعب ليفربول السابق ما يفكر فيه بشأن مستقبله بعد نهاية تجربته مع الريدز عقب 9 مواسم.

وخاض الملك المصري محمد صلاح مباراته الأخيرة ضد برينتفورد.

وقال صلاح عبر بي إن سبورتس: "أنهيت مسيرتي مع ليفربول بشكل جيد وحققت كل شيء والجماهير تشعر بالفخر بما فعلته".

وأضاف "مستقبلي؟ ما زال هناك وقت، إذا كان هناك عرض جيد قبل كأس العالم سأتخذ قراري، لكن إذا لا يوجد عرضا جيدا سأرى بعد كأس العالم".

وأكمل "أشعر أنني وضعت الفريق بنسبة كبيرة في المكانة التي يستحقها".

وواصل "لم أتوقع تحقيق كل شيء مع ليفربول وحيدا وكنت مؤثرا في جميع البطولات تقريبا".

وشدد "يوم المباراة الأخيرة كان صعبا علي نفسيا لأنني تواجدت هنا لمدة 9 أعوام وعشت أفضل أيامي، لكن الحمد لله عندما أنظر لهذه السنين أرى أنني حققت كل شيء في كرة القدم، لا يوجد شيء أكثر من ذلك أحلم به".

وأتم "إن شاء الله يحقق الكثير من المصريين ما حققته، لأن هذا شيء حلمت به عندما سافرت إلى أوروبا، وهو أن أفتح الباب للكثير من أجل الاحتراف، لدينا مواهب جيدة، لكنهم يحتاجون إلى فرصة واجتهاد، وأن يدركوا أنهم ربما سيضحون بشبابهم لكي يحققوا شيئا جيدا، أتمنى أن يحترف الكثير من اللاعبين ويحققوا ما حققته وأكثر".

البداية برسالة الجماهير

أرسلت جماهير ليفربول رسالة إلى محمد صلاح أسطورة النادي خلال المباراة الأخيرة ضد برينتفورد.

وصممت جماهير ليفربول لافتة كتبت عليها "انتقلنا من العظمة إلى المجد، صلاح ملكنا"، مع كتابة اسمه ورقم قميصه.

صناعة التاريخ

واصل محمد صلاح أسطورة ليفربول صناعة التاريخ حتى مباراته الأخيرة.

وصنع صلاح هدف التقدم لليفربول ضد برينتفورد في الدقيقة 58 بعد تمريرة بوجه القدم الخارجي من داخل منطقة الجزاء تجاه اللاعب الإنجليزي ليسكنها الشباك بسهولة.

وأصبح صلاح أكثر لاعب يصنع أهدافا لليفربول في تاريخه ببريميرليج بـ 93 تمريرة حاسمة متخطيا ستيفن جيرارد.

النهاية بالدموع

استبدل محمد صلاح في الدقيقة 73 وتلقى تحية الجماهير وخرج بالدموع ودخل جيريمي فريمبونج بدلا منه.

وبهذا التعادل وصل ليفربول للنقطة الـ 60 في المركز الخامس، وضمن حامل اللقب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وارفتع رصيد برينتفورد للنقطة 53 في المركز التاسع.