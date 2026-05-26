خبر في الجول - الزمالك يمدد عقد مدافعه علي عبد المجيد

توصل الزمالك لاتفاق مع مدافعه علي عبد المجيد لتجديد تعاقده مع النادي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك توصل لاتفاق لتجديد عقد اللاعب والذي كان ينتهي بنهاية الموسم المنقضي.

عبد المجيد من مواليد عام 2006 ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع.

وكان يانيك فيريرا مدرب الزمالك الأسبق قد ضم علي عبد المجيد إلى أحد معسكرات الفريق

ولم يشارك عبد المجيد مع الفريق الأول للزمالك في أي مباراة رسمية.

وسبق للاعب الحصول على عرض من أحد فرق الدوري الألباني ولكن الصفقة لم تتم.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 15 في تاريخه خلال الموسم المنقضي.