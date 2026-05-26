عمر جابر: لم أستطع مشاهدة ركلة جزاء سيراميكا كليوباترا
الثلاثاء، 26 مايو 2026 - 00:02
كتب : FilGoal
أقر عمر جابر قائد الزمالك أنه لم يستطع مشاهدة ركلة جزاء سيراميكا كليوباترا ضد فريقه.
واحتسبت ركلة جزاء في مباراة الزمالك الأخيرة بالدوري لصالح سيراميكا كليوباترا، وكان الزمالك متقدما 1-0، لكن تمكن محمد عواد حارس مرمى الفريق من التصدي لها.
وقال عمر جابر عبر إم بي سي مصر 1: "التتويج بالدوري كان مهما للغاية لإنهاء الموسم بشكل جيد".
وأضاف "لم أستطع مشاهدة ركلة جزاء سيراميكا كليوباترا، خاصة أنني كنت في المدرجات، عندما تشترك في المباراة يكون الأمر أسهل".
وأتم "كنا نريد التتويج ببطولتين لأن هذا الجيل والإدارة الرياضية والجهاز الفني يستحقوا ذلك، لكن سعداء بالفوز بالدوري".
وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 15 في تاريخه.
