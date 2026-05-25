زيزو: علاقتي جيدة مع إمام عاشور.. ولن يستطيع أي فريق إيقاف الأهلي في تلك الحالة

شدد أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي على أن علاقته جيدة مع إمام عاشور ولا وجود لأي مشكلة بينهما.

وانتقل زيزو للأهلي في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

وقال زيزو عبر قناة أون سبورت: "مستواي في الزمالك أم الأهلي؟ لا أعرف ربما نفس المستوى، في الزمالك لعبت لفترة طويلة واعتدت على طريقة اللعب والناس ولكن حاليا بسبب تغيير الجلد وتواجد لاعبين جدد في الأهلي فالأمر مختلف".

وواصل "لا أستطيع اللعب وسط نجوم الأهلي؟ ولماذا إذا يكون الحديث عن زيزو فقط وسط تواجد كل هؤلاء النجوم؟ أشعر أن الحديث متناقض، أعلم أنني الصفقة الأكبر ومن حق الناس أن ترى أنني من المفترض أن أحمل الفريق، ولكن لا أرى أن زيزو في الزمالك أفضل من الأهلي، أنا نفس اللاعب وإذا سار الموسم بشكل مختلف كان الناس سيقولون إن زيزو في الأهلي أفضل".

وأكمل "الموسم الحالي لم يكن متوقعا ولم نصدق ما حدث، ولا نصدق أننا تعادلنا في مباراة بالدوري مع أننا أهدرنا 12 فرصة".

وشدد "لا أعرف سر فارق مستوى لاعبي الأهلي مع المنتخب عن النادي، ولكن اللعب مع حسام حسن محتلف تماما، هو يجعلك تشعر أنك أفضل لاعب في العالم ويشعر بقيمة نفسك، ويجعل الفريق بالكامل يشعر بذلك، في مباراة السعودية لعبنا بتشكيلين مختلفين على مدار المباراة ولن تشعر باختلاف".

وأردف "ليس لدي أي معلومة حول موقف شكوتي حول مستحقاتي ضد الزمالك ولست مسؤولا عن الأمر على الإطلاق".

وشدد "علاقتي جيدة بإمام عاشور، وربما الناس تقول إن هناك خلافات لأن الناس تحب تسمع ذلك الأمر، ما علاقة زيزو بعقد إمام عاشور".

وتابع "جماهير الزمالك هي جزء بكل تأكيد من منافسته على الألقاب، ولولاهم لما كان الفريق ينافس حتى الآن، وجماهير الزمالك تمثل 80% من قوة النادي والـ 20% تمثل فرديات اللاعبين".

وأكمل "جماهير الأهلي مهمة جدا وتمثل نسبة كبيرة من قوة الفريق ولكن الأهلي يملك عوامل أخرى، وربما تمثل 80% أيضا من قوة الفريق ولكن باقي النسبة تشمل عوامل قوة أخرى تشكل الفارق مع اللاعبين".

واستمر "إذا كان لاعبي الأهلي في مستواهم لا أعتقد أن أي فريق بإمكانه إيقافهم، هناك العديد من الفرق أوقفتنا هذا الموسم وكل الفرق تجتهد وهناك الكثير من الفرق الجيدة بعيدا عن الاهلي والزمالك، مثل سيراميكا كليوباترا وزد وإنبي ووادي دجلة".

وكشف "لم أر شيكابالا منذ رحيلي عن الزمالك ولكن إذا رأيته سأصاحفه بشكل طبيعي، ولم أتحدث معه بشأن رحيلي عن الزمالك لأنني لم أكن أعلم أنني سأرحل واتخذت القرار بعد نهاية الموسم".

واستمر "عندما ذهبت للتدريب في الزمالك أثناء إيقافي كنت أصافح اللاعبين وأتعامل بشكل طبيعي معهم لأنني لم أكن قد وقعت مع الأهلي مثلما قيل عني".

وأضاف "أتعامل مع لاعبين من الزمالك حاليا بشكل طبيعي ولكن لن أذكر أسمائهم لأنني لا أريد التسبب لهم في مشكلة بسبب الجماهير".

وأتم "توقعت أن يسدد حسام عبد المجيد على يمين مصطفى شوبير وقلت له ذلك ولكنه بالتأكيد لم يسمع لأنني كنت بعيدا جدا".