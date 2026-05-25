بيزيرا: سأستمر مع الزمالك الموسم المقبل.. وهذا موقفي من الانتقال لـ الأهلي

الإثنين، 25 مايو 2026 - 23:56

كتب : FilGoal

جوان بيزيرا يحتفل مع جماهير الزمالك بلقب الدوري المصري

أوضح جوان بيزيرا لاعب الزمالك موقفه من الانتقال للأهلي، وفي الوقت ذاته أكد استمراره مع القلعة البيضاء الموسم المقبل.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري الـ 15.

وقال اللاعب البرازيلي عبر إم بي سي مصر 1: "سأستمر مع الزمالك الموسم المقبل وعقدي يمتد لـ 3 مواسم".

وأضاف "الزمالك احتضني، أنا دائما في الزمالك، الانتقال للأهلي؟ تفكيري كله في الزمالك وسأستمر حتى نهاية عقدي".

وأكمل "شعرت أن جمهور الزمالك مختلف عندما شاهدته قبل الانضمام له، أكون أسعد شخص في العالم عند رؤية جماهير الزمالك تشجعنا".

وواصل "حزنت للغاية عندما تم إلغاء هدفي في اتحاد العاصمة في الجزائر وخسرنا، لكن هذه هي كرة القدم".

وتابع "شعوري كان لا يوصف بعد تسجيل الهدف في اتحاد العاصمة قبل الإلغاء، الحكم كان سيئا؟ هذه هي كرة القدم كان علينا المضي قدما".

وشدد "أصبحنا أقوى بعد خسارة الكونفدرالية وتحدثنا جميعا، لأننا عملنا كثيرا وبذلنا الكثير من الجهد في التدريبات وركزنا للفوز بالدوري".

وكشف "سيراميكا كليوباترا كان يريد الفوز، لا يوجد أي فريق يريد الخسارة، ركلة جزاء سيراميكا؟ كنت قلقا، لكن كنت أعرف أننا سننتصر".

وأردف "تعرضت للإصابة، لكن صممت على اللعب والتدريب وعدم ترك الفريق وتغلبت على الألم وتدربت بشكل جيد".

وأضاف "بعد إطلاق صافرة مباراة سيراميكا؟ نظرت على جماهير الزمالك وهم سعداء وكذلك الأطفال، شيء لا يوصف، كنت سعيدا للغاية، أشعر بالسعادة عندما أرى جماهير الزمالك في الشوارع هذا يشعرني بالحب".

وعن مهارته قال: "أحاول مرواغة أكثر من لاعب وأتدرب على ذلك".

وواصل "أحب جميع زملائي، الفريق يستحق التتويج، أنا سعيد أنني ضمن هذا الفريق، أحصل على التقدير المناسب من الجميع".

وعن هتافه المفضل قال: "أنا دائما ما أغني هتافات الزمالك في منزلي وأحب هتاف "يا زمالك العب، العب واكسب".

وأفصح "واجهت بعض الصعوبات في التأقلم في بداية انضمامي للزمالك، لكن اندمجت والأمور أصبحت أفضل".

وأقر "معجب بمستوى إمام عاشور، كرته مختلفة وذو جودة كبيرة، شاهدت زيزو في الزمالك، هو لاعب كبير".

وعن أمنيته قال: "كنت أتمنى التواجد رفقة البرازيل في كأس العالم في النهاية لم تتم دعوتي، أتمنى للفريق التوفيق".

وأتم "أحب الكفتة والكشري للغاية في الأكل المصري، عندما أكون جائعا أستطيع أكل طبقين كشري".

ولعب بيزيرا 44 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات وسجل 8 أهداف وصنع 11 آخرين.

