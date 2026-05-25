الونش: حصلنا على الدوري لأننا أقوى من الأهلي.. ولن أوفي حق جون إدوارد

شدد محمود حمدي "الونش" لاعب الزمالك على أن فريقه حصل على الدوري لأنه أقوى من الأهلي وبيراميدز.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 15 في تاريخه.

وقال الونش عبر إم بي سي مصر 1: "جون إدوارد فعل الكثير، إذا تحدثت عن أهميته فلن أوفيه حقه أبدا".

وأضاف "هناك 40 مليون مشجع للزمالك يتسائلون دائما عن أي قرار يتخذه جون إدوارد، فهو تحت الضغط دائما، يحاول توفير المناخ الجيد لنا، هو مسؤول عن حتى الجهاز الطبي والإداري، يفعل كل ذلك رفقة فريقه المساعد، الأمر ليس سهلا".

وأكمل "تحدثت مع جون إدوارد منذ يومين وله حسابات مختلفة تماما للموسم المقبل، وأقول إننا سنتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، بالإضافة إلى المنافسة في جميع البطولات".

وتابع "عبد الله السعيد قيمة كبيرة ونتعلم منه، ونسير على خطاه بعد استمراره في عمر الـ 40، هو أكبر من ارتداء شارة قيادة الفريق، نحن كلاعبين كبار لا نهتم بهذه الأمور، الجميع يتمنى الخير لزميله في الفريق".

وواصل "الأهلي لديه لاعبين كبار، لكن نحن أيضا كبار، نحاول إسعاد جماهيرنا".

وأوضح "لماذا لم يحصل الأهلي على الدوري؟ لأننا أقوى من الأهلي، نحن أقوى خط دفاع وهجوم، كل الأرقام تقول إننا أقوى من الأهلي وبيراميدز".

عن استبعاده من قائمة المنتخب قال: "ليس من طبعي التعليق على قرارات المدربين، أتمنى التوفيق للفريق في كأس العالم، الجيل الحالي كبير وإن شاء الله يتأهلون من دور المجموعات، حسام حسن خبرة وقيمة كبيرة في عالم التدريب".

وأردف "لم أحزن على نفسي كثيرا لأنني لم انضم مع حسام حسن".

وأتم "حزنت لاستبعاد مصطفى محمد لأنه انضم في جميع المعسكرات السابقة، بالتأكيد هو أكثر شخص حزين لعدم انضمامه لقائمة كأس العالم".

وأصبح معتمد جمال، المدرب الـ12 الذي يتوج بلقب بطولة الدوري المصري مع الزمالك تاريخيا، والمدرب المصري الرابع تاريخيا.

كما أعاد معتمد جمال أسماء المدربين المصريين المتوجين بلقب الدوري المصري رفقة الزمالك لأول مرة منذ أن فاز به عصام بهيج موسم 1987-1988.

تاريخيا، توج ثلاثة مدربين بلقب الدوري المصري مع الزمالك في مناسبتين، وهم اليوغوسلافي جوزيف فاندلر في موسمي 1963/1964 و1964/1965، والإسكتلندي دايف مكاي في موسمي 1991/1992 و1992/1933، والبرتغالي جوسفالدو فيريرا في موسمي 2014/2015 و2021/2022.