زيزو: الموسم المقبل سيكون أفضل.. ولن أرحل عن الأهلي

يرى أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي أن الموسم المقبل سيكون أفضل من الموسم الحالي.

وقال زيزو عبر قناة أون سبورت: "مباريات الأهلي والزمالك لا حسبة لها، من الممكن أن يتفوق الفريق في كل شيء ثم يخسر، هي مباراة ببطولة خارج حسابات الدوري".

وواصل "فكرنا أن مباراة الزمالك مهمة بالنسبة للجماهير، خاصة أن الزمالك إن فاز كان من الممكن أن يتوج باللقب في تلك المباراة، وكان هذا بإمكانه القضاء على الموسم، وأردنا ألا يحسم الزمالك اللقب على حساب الأهلي".

واستمر "دخلنا مباراة الزمالك بدافع قوي لمصالحة الجماهير عقب الهزيمة من بيراميدز، والمدرب له جزء فقط من الفوز أو التعادل أو الهزيمة، وأحيانا اللاعبين يكون لهم دور أكبر من المدرب، وأحيانا نلعب بشكل جيد ولا نسجل وهذا لا يكون دور المدرب".

وأكمل "من الممكن أن ألعب أحيانا وأنا مصاب، أنا لا أحب عدم المشاركة وفكرة الإصابة تغضبني وأفكر في أنني أخطأت لأن الإصابة يكون لها أسباب، ولذلك أحاول إثبات أنني قادر على اللعب لنفسي وهذا تفكير خاطئ، ولا يجب على اللاعب أن يشارك وهو مصاب".

وكشف "شاركت ضد إنبي وأنا أشعر بآلام في الضامة منذ الإحماء، وإذا عاد بي الزمن لن أكرر الأمر".

وتابع "ضد المقاولون العرب كنت قد عدت من الإصابة، وتوروب اتفق معي على مشاركتي لمدة 60 دقيقة فقط من البداية، ولم أصافحه فقط لأنني كنت أشعر بالغضب من نتيجة المباراة وأسلوب اللعب ولكن لم أكن غاضبا من المدرب وفي النهاية صافحت الجهاز الطبي بالكامل".

وأردف "لم أكن جاهزا للمشاركة ضد الزمالك بنسبة 100% طبيا، ولكنني كنت أريد المشاركة لأسباب أخرى، لأنني غبت عن مباراة الدور الأول بسبب الإصابة رغم أنني حاربت على المشاركة وحاولت العودة مبكرا من الإصابة، وفي الدور الثاني تكرر الأمر ولكنني طلبت من المدرب أن أتواجد حتى لو لن أشارك".

وأضاف "الموسم المقبل سيكون أفضل بنسبة كبيرة من الموسم الحالي، سأعمل بنفس الطريقة وربما أجتهد أكثر وربما أكون قد قصرت في شيء وأنا لا أرى ذلك، ولكن سأحاول أن أجتهد".

وشدد "لو كنت صاحب القرار لن أرحل عن الأهلي في الموسم المقبل، هذا هو تفكيري الحالي".

وأكمل "الموسم المقبل؟ لا يمكن التنجيم بأي فريق سيتوج بالبطولات ولا يجب أن تعد الجماهير بأي شيء لأن القدر بيد الله، ولكن ما على كل فرد منا هو التعب والسعي والاجتهاد بشكل أكبر خلال الموسم المقبل لتحقيق نتائج أفضل وفي النهاية، التوفيق يأتي من الله".

وشدد "لا أعتقد أن الأهلي يحتاج لصفقات جديدة خلال الموسم المقبل".

وأضاف "الفارق بين زيزو في الأهلي ومنتخب مصر هو النتائج، لأن النتائج هي من تجعل الناس تحكم على أنني مستواي أقل، بالطبع أنتظر أكثر من نفسي ولكن بالأرقام، لقد أسهمت في 15 هدفا خلال 28 مباراة، ومعدل مساهماتي مقارنة بالدقائق ربما أكون الأفضل، ولكن الجماهير ترى أنهم يملكون كتيبة كبيرة من اللاعبين، ولذلك إن خسرت فكل هؤلاء اللاعبين مستواهم أقل".

وأتم "زيزو في الزمالك أفضل من الأهلي؟ لعبت مع الزمالك 6 مواسم، ولذلك يمكنكم الحكم على زيزو الخاص بالأهلي بعد 6 مواسم، لدينا مثال في كيليان مبابي مع ريال مدريد، لقد حصل على هداف الدوري والفريق موسمين متتاليين ولكن الناس تقول إن الصفقة فاشلة لأن الفريق لم يعد يحقق نفس الألقاب مع إن المشكلة قد لا تكون في مبابي، ولذلك الناس تحكم بالنتائج، والنتائج الحالية تعطي الحق للجماهير أن تقول إن الصفقات الجديدة بالكامل وليس فقط زيزو مستواهم غير جيد".