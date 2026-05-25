الونش: الدفاع هو الأهم للتتويج بالبطولات الطويلة.. والأهلي فاوضني قبل التجديد مع الزمالك

شدد محمود حمدي "الونش" على وجود محادثات مع الأهلي قبل تجديد عقده مع الزمالك.

وقال الونش عبر قناة إم بي سي مصر: "تعاهدنا قبل الموسم أننا ننافس على جميع البطولات، ثم واجهنا الكثير من الظروف الصعبة، ثم خسرنا من سيراميكا كليوباترا في كأس مصر، شعرنا بالإجهاد في الفترة الأخيرة من الموسم".

وواصل "قلة عدد اللاعبين والإرهاق وضعت معتمد جمال في موقف صعب لوضع تشكيل لأي مباراة".

وأكمل "أعتذر لجمهور الزمالك لخسارة الكونفدرالية على ملعبنا، لكن تعرضنا لإصابات خلال المباراة مثل محمد إسماعيل، كان هناك الكثير من الأشياء يجب أن نضبطها، لكن ربنا أكرمنا في نفس الأسبوع بالتتويج بالدوري".

وكشف "تعرضت لإصابة في الركبة بعد مباراة سموحة، تم حقني لأتمكن من لعب مباراة اتحاد العاصمة في الذهاب، لكن لم أتمكن من المشاركة، وأيضا غيابي استمر حتى مباراة سيراميكا كليوباترا واشترك السيد أسامة بدلا مني ومحمد إسماعيل وكان من نجوم المباراة".

وأكمل "ركلة الجزاء في مباراة سيراميكا؟ كانت صعبة علي للغاية خاصة أنني كنت مشاهدا للمباراة ولست مشاركا، كان هناك حوالي 20 دقيقة على نهاية المباراة وكل شيء كان ممكنا لكن انتصرنا".

وشدد "غمزة بلحاج؟ هو لعب في الزمالك، لكن لا توجد مثل هذه الأمور، لماذا لم يتحدث أي شخص عندما سجلنا في مرمانا وكان سببا في الانتصار علينا في كأس مصر، لا يمكن التشكيك في بلحاج".

وأضاف "عندما تولى معتمد جمال تدريب الفريق كانت الفترة صعبة جدا في النادي وبدأنا في السقوط، ولكنه لم يتحدث في الجانب الفني واكفتى بالمعنوي وأزال الضعط وقال إنه سيتحمل المسؤولية، وبالتدريب بدأ في إضافة أجزاء فنية حتى أصبح شكلنا مختلفا في الملعب وبالنهاية المكسب يجلب المكسب، وأكرمنا الله بالتتويج باللقب".

واستمر "لتفوز بالبطولات الطويلة مثل الدوري، بالطبع يجب أن تهاجم وتحاول كثيرا، خاصة وأن الفرق تدافع ضدك، ولكن الأهم هو عدم استقبال الأهداف وتركض خلف النتيجة، وفي النهاية اللاعبين في الهجوم يمكنهم صنع الفارق وجلب الفوز، والحمد لله ذلك النظام نجح وتوجنا باللقب".

وأضاف "انتقال اللاعبين من نادي لآخر زاد في الفترة الماضية، ولكن هذا يعود لتفكير اللاعب ورغبته، سواء كان يرغب في الاستمرار ويحب الجماهير أم لا وتعود لتفضيلات اللاعبين، عندما وضعت في نفس الموقف فكرت أن ذلك النادي هو من شهنري وجعلني أنضم لمنتخب مصر، بالفعل كان هناك حديث مع الأهلي ولكن قبل التجديد مع الزمالك، وفي النهاية لكل لاعب هدف يريد الوصول إليه، وأنا حاليا من أكثر المدافعين تحقيقا للألقاب وأريد أن أصبح أكثر من حقق الألقاب في تاريخ النادي".

وأتم "حظي كان سيئا بسب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي ولكنه كان -غباء مني- بشكل أكبر، أي لاعب يحتاج 9 أشهر للعودة من الرباط الصليبي وأنا عدت بعد 4 أشهر ونصف فقط، لأنني كنت أريد العودة والمشاركة مع منتخب مصر، روي فيتوريا تحدث معي وسأل عن موقفي ولهذا تحمست ولعبت دون تفكير، وبعد مباراتين تعرضت للإصابة من جديد".

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 15 في تاريخه.