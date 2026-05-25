إريك جارسيا: لم أرتد قميص إسبانيا منذ 2022.. ولكن أكثر جاهزية من أي وقت

يرى إريك جارسيا لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا أنه أكثر جاهزية وحماسا من أي وقت مضى.

وتواجد جارسيا في قائمة إسبانيا النهائية للمشاركة في كأس العالم 2026.

وقال جارسيا عبر حسابه على إكس: "ديسمبر 2022، الخروج من كأس العالم في قطر. كانت تلك آخر مرة أرتدي فيها قميص منتخب إسبانيا".

وواصل "ومنذ ذلك الوقت، كان عليّ اتخاذ الكثير من القرارات والعمل بجدية كبيرة، بعيدًا عن الضجيج، لأصبح أفضل داخل الملعب وخارجه، حتى أعود للعب والمنافسة على كل شيء مع فريقي، وبعد 4 سنوات تأتي الفرصة لخوض كأس العالم الثانية في مسيرتي".

وأتم "أنا أكثر جاهزية وحماسًا من أي وقت مضى للقتال على كل شيء مع هذه المجموعة من اللاعبين، وممتن لكل من يدعمني ويساعدني على أن أصبح أفضل كل يوم! هيا يا إسبانيا".

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة مع كاب فيردي والسعودية وأوروجواي.