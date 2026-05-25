إريك جارسيا: لم أرتد قميص إسبانيا منذ 2022.. ولكن أكثر جاهزية من أي وقت

الإثنين، 25 مايو 2026 - 22:18

كتب : FilGoal

إريك جارسيا

يرى إريك جارسيا لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا أنه أكثر جاهزية وحماسا من أي وقت مضى.

وتواجد جارسيا في قائمة إسبانيا النهائية للمشاركة في كأس العالم 2026.

وقال جارسيا عبر حسابه على إكس: "ديسمبر 2022، الخروج من كأس العالم في قطر. كانت تلك آخر مرة أرتدي فيها قميص منتخب إسبانيا".

أخبار متعلقة:
إريك جارسيا: هذا الجيل من اللاعبين يريد إعادة دوري الأبطال إلى برشلونة إريك جارسيا: فارق النقاط يمنحنا الهدوء.. وعندما تتعقد الأمور نمرر الكرة إلى بيدري برشلونة يعلن تمديد عقد إريك جارسيا حتى 2031 إريك جارسيا: لم نتعامل مع مباراة تشيلسي جيدا

وواصل "ومنذ ذلك الوقت، كان عليّ اتخاذ الكثير من القرارات والعمل بجدية كبيرة، بعيدًا عن الضجيج، لأصبح أفضل داخل الملعب وخارجه، حتى أعود للعب والمنافسة على كل شيء مع فريقي، وبعد 4 سنوات تأتي الفرصة لخوض كأس العالم الثانية في مسيرتي".

وأتم "أنا أكثر جاهزية وحماسًا من أي وقت مضى للقتال على كل شيء مع هذه المجموعة من اللاعبين، وممتن لكل من يدعمني ويساعدني على أن أصبح أفضل كل يوم! هيا يا إسبانيا".

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة مع كاب فيردي والسعودية وأوروجواي.

إسبانيا كأس العالم 2026 إريك جارسيا
نرشح لكم
قائمة كولومبيا - خاميس رودريجيز ولويس دياز على رأس الاختيارات النهائية لـ كأس العالم هيثم حسن يصل معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس العالم دي لافوينتي: لست تحت ضغط وهذا الحارس الأفضل.. وهناك مجال للمجازفة في كأس العالم قائمة إسبانيا - تواجد يامال وجافي.. وغياب لاعبي ريال مدريد لأول مرة "الأمور مطمئنة".. شبكة TyC تكشف تفاصيل إصابة ميسي قبل أيام من كأس العالم منافس مصر - إيران تنقل معسكر كأس العالم إلى المكسيك بسبب التوتر مع أمريكا رامي ربيعة ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لـ كأس العالم تحليل منشطات للاعبي منتخب مصر استعدادا لكأس العالم
أخر الأخبار
الونش: حصلنا على الدوري لأننا أقوى من الأهلي.. ولن أوفي حق جون إدوارد 8 دقيقة | الدوري المصري
زيزو: الموسم المقبل سيكون أفضل.. ولن أرحل عن الأهلي 13 دقيقة | الدوري المصري
الونش: الدفاع هو الأهم للتتويج بالبطولات الطويلة.. والأهلي فاوضني قبل التجديد مع الزمالك 18 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن انتهاء قضيتي مساعدي جوميز وتحويل مستحقاتهما ساعة | الدوري المصري
إريك جارسيا: لم أرتد قميص إسبانيا منذ 2022.. ولكن أكثر جاهزية من أي وقت ساعة | في المونديال
هدف بالنيران الصديقة ينصر زد على المصري في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
رحلة الملك (8) – الموسم الأفضل فرديا لـ صلاح.. وأزمة متكررة 2 ساعة | تقرير في الجول
قائمة كولومبيا - خاميس رودريجيز ولويس دياز على رأس الاختيارات النهائية لـ كأس العالم 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529789/إريك-جارسيا-لم-أرتد-قميص-إسبانيا-منذ-2022-ولكن-أكثر-جاهزية-من-أي-وقت