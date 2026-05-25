هدف بالنيران الصديقة ينصر زد على المصري في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة

حقق زد الفوز على المصري بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب السويس الجديد بذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.

المباراة أقيمت اعتباريا على ملعب زد نظرا لإقامة جميع مباريات المصري على ملعب السويس الجديد.

هدف المباراة الوحيد، سجله مصطفى العش بالخطأ في مرمى فريقه.

الشوط الأول شهد سيطرة كبيرة من المصري ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى زد.

وفي الشوط الثاني، استمر ضغط المصري للتسجيل، وأهدر عبد الرحيم دغموم هدفا محققا بالدقيقة 50.

وفي الدقيقة 75 أهدر شادي حسين فرصة التقدم لزد بغرابة أمام المرمى.

وتقدم زد بالهدف الأول عن طريق العش بالخطأ في مرماه، بعد كرة مرت من محمود حمدي لتصطدم برأس العش وتسكن الشباك.

وتعرض محمد ربيعة لاعب زد للطرد في الدقيقة 85 بعد حصوله على إنذارين متتاليين.

وتألق علي لطفي ومنع الفرصة الأخيرة للمصري بتسديدة من أسامة الزمراوي بالدقيقة 93.

وتقام مباراة الإياب يوم الإثنين المقبل 1 يونيو على ملعب السويس الجديد.