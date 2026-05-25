هدف بالنيران الصديقة ينصر زد على المصري في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة

الإثنين، 25 مايو 2026 - 22:14

كتب : FilGoal

زد

حقق زد الفوز على المصري بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب السويس الجديد بذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.

المباراة أقيمت اعتباريا على ملعب زد نظرا لإقامة جميع مباريات المصري على ملعب السويس الجديد.

هدف المباراة الوحيد، سجله مصطفى العش بالخطأ في مرمى فريقه.

أخبار متعلقة:
تشكيل المصري - دغموم وطمين يقودان الهجوم ضد زد دجلة يعود من بعيد ويتعادل مع زد في لقاء الـ 4 أهداف مواعيد مباريات الخميس 21 مايو - وادي دجلة ضد زد.. ويوم الحسم في الدوري السعودي كما كشف في الجول – لافيينا يعلن انتقال مدافعه إلى زد

الشوط الأول شهد سيطرة كبيرة من المصري ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى زد.

وفي الشوط الثاني، استمر ضغط المصري للتسجيل، وأهدر عبد الرحيم دغموم هدفا محققا بالدقيقة 50.

وفي الدقيقة 75 أهدر شادي حسين فرصة التقدم لزد بغرابة أمام المرمى.

وتقدم زد بالهدف الأول عن طريق العش بالخطأ في مرماه، بعد كرة مرت من محمود حمدي لتصطدم برأس العش وتسكن الشباك.

وتعرض محمد ربيعة لاعب زد للطرد في الدقيقة 85 بعد حصوله على إنذارين متتاليين.

وتألق علي لطفي ومنع الفرصة الأخيرة للمصري بتسديدة من أسامة الزمراوي بالدقيقة 93.

وتقام مباراة الإياب يوم الإثنين المقبل 1 يونيو على ملعب السويس الجديد.

المصري زد كأس الرابطة المصرية
نرشح لكم
زيزو: علاقتي جيدة مع إمام عاشور.. ولن يستطيع أي فريق إيقاف الأهلي في تلك الحالة بيزيرا: سأستمر مع الزمالك الموسم المقبل.. وهذا موقفي من الانتقال لـ الأهلي الونش: حصلنا على الدوري لأننا أقوى من الأهلي.. ولن أوفي حق جون إدوارد زيزو: الموسم المقبل سيكون أفضل.. ولن أرحل عن الأهلي الونش: الدفاع هو الأهم للتتويج بالبطولات الطويلة.. والأهلي فاوضني قبل التجديد مع الزمالك الزمالك يعلن انتهاء قضيتي مساعدي جوميز وتحويل مستحقاتهما انتهت كأس الرابطة - زد (1)-(0) المصري في الظهور الأول لـ بركات.. إنبي يتعادل مع وادي دجلة في ذهاب نصف نهائي كأس العاصمة
أخر الأخبار
بيزيرا: سأستمر مع الزمالك الموسم المقبل.. وهذا موقفي من الانتقال لـ الأهلي دقيقة | الدوري المصري
الونش: حصلنا على الدوري لأننا أقوى من الأهلي.. ولن أوفي حق جون إدوارد 14 دقيقة | الدوري المصري
زيزو: الموسم المقبل سيكون أفضل.. ولن أرحل عن الأهلي 19 دقيقة | الدوري المصري
الونش: الدفاع هو الأهم للتتويج بالبطولات الطويلة.. والأهلي فاوضني قبل التجديد مع الزمالك 25 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن انتهاء قضيتي مساعدي جوميز وتحويل مستحقاتهما ساعة | الدوري المصري
إريك جارسيا: لم أرتد قميص إسبانيا منذ 2022.. ولكن أكثر جاهزية من أي وقت ساعة | في المونديال
هدف بالنيران الصديقة ينصر زد على المصري في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
رحلة الملك (8) – الموسم الأفضل فرديا لـ صلاح.. وأزمة متكررة 2 ساعة | تقرير في الجول
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529788/هدف-بالنيران-الصديقة-ينصر-زد-على-المصري-في-ذهاب-نصف-نهائي-كأس-الرابطة