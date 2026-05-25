رحلة الملك (8) – الموسم الأفضل فرديا لـ صلاح.. وأزمة متكررة

يعد موسم 2024-2025 الأفضل فرديا للملك المصري محمد صلاح مع ليفربول، بعدما توج مجهوده بالفوز ببطولة الدوري الإنجليزي.

لكن تكررت أزمة تجديد عقد صلاح مع الإدارة مثلما حدثت من قبل، لكن الجماهير كانت لها دور كبير في الضغط على الإدارة من أجل تجديد عقد صلاح.

ويقدم FilGoal.com خلال سلسة رحلة الملك ملخص مواسم الملك المصري في مسيرته مع ليفربول، والآن لنرى ما يتضمنه الموسم الثامن لصلاح.

أغسطس وسبتمبر.. الانفجار

بداية محمد صلاح مع ليفربول في الموسم لم تختلف كثيرا، فكانت مذهلة كالعادة سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح في أول مباراة له ضد إبسويتش تاون وكذلك صنع هدفا، وقاد الفريق للفوز 2-0.

ثم سجل في مواجهة برينتفورد وفاز ليفربول بنفس النتيجة 2-0.

وفي شهر سبتمبر، حقق ما اعتاد عليه تحقيقه ضد مانشستر يونايتد، إذ سجل هدفا وصنع هدفين في الانتصار 3-0 على أولد ترافورد.

الانفجار كان بعد المباراة وقال في 2 سبتمبر 2025 لـ سكاي سبورتس: "بصراحة جئت إلى مباراة مانشستر يونايتد وأنا أقول إنها ربما تكون الأخيرة لي ضده".

وأكمل "لا أحد في النادي تحدث معي حتى الآن بشأن تجديد العقد، لذلك سأخوض موسمي الأخير فقط ثم سنرى في نهاية الموسم، الأمر ليس بيدي، لا أحد تحدث معي في النادي".

وكان تعليق سلوت كافيا إذ قال: "المفاوضات بشأن تجديد العقود ليست وظيفتي، صلاح كان رائعا ضد مانشستر يونايتد، سأكون سعيدا إذا لعب بنفس هذا الأداء خلال الموسمين المقبلين".

لكن خسر الفريق بهدف دون رد ضد نوتنجهام فورست، ثم صنع صلاح هدفا ضد بورنموث في الفوز 3-0.

وأحرز صلاح هدفا ضد ولفرهامبتون وانتصر ليفربول 2-1.

وخاض صلاح مباراة الفريق ضد ميلان في أول جولة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وفاز الفريق 3-1، لكن لم يساهم صلاح تهديفيا.

أكتوبر.. التسجيل في فريقه السابق

واجه ليفربول منافسه كريستال بالاس وفاز 1-0 لكن لم يقدم صلاح مساهماته.

ثم انفجر صلاح ضد تشيلسي وقاد ليفربول للفوز 2-1 إذ سجل هدفا وصنع آخر، وساهم صلاح في تعادل ليفربول مع أرسنال 2-2 وسجل هدفا.

وفي أوروبا، تمكن صلاح من التسجيل والصناعة ضد بولونيا في الجولة الثانية في الانتصار 2-0، ثم صنع الهدف الوحيد أمام لايبزيج الألماني.

نوفمبر.. 7 مساهمات وأقرب للرحيل

واصل صلاح انفجاره في شهر نوفمبر وتمكن من المساهمة في 7 أهداف خلال 5 مباريات.

وبدأ الشهر بتسجيل هدف في شباك برايتون وفاز 2-1.

ثم سجل وصنع أمام أستون فيلا وأحرز هدفين في شباك ساوثامبتون.

وتألق ضد باير ليفركوزن في الجولة الرابعة وصنع هدفين في الفوز 4-0، ثم الانتقام غير المكتمل كان ضد ريال مدريد لأن الفريق انتصر 2-0، لكن لم يساهم صلاح في الهدفين.

وقال صلاح في تصريحات نقلتها شبكة ذا أثلتيك: "نحن الآن على مشارف ديسمبر ولم أتلق أي عروض لتجديد عقدي، ربما أكون أقرب للرحيل عن البقاء".

وكشف "الأمر ليس بيدي ولا بيد الجماهير كما قلت من قبل، لم أتلق أي شيء بخصوص مستقبلي، دعونا ننتظر ونرى".

هاجم كاراجر مدافع ليفربول السابق في شهر ديسمبر نظيره صلاح بسبب تصريحاته.

وقال كاراجر: "أريد أن أظهر احترامي لفيرجيل فان دايك، رغم الأسئلة التي يتم توجيهها إليه، إلا أنه يظل هادئا ومحترفا، أعتقد أن على صلاح وترينت ألكسندر أرنولد التعلم منه".

رد صلاح بقوة على كاراجر وكتب عبر حسابه على X "بدأت أعتقد أنك مهووس بي".

وسرعان ما رد عليه كاراجر كاتبا "لقد كنت مهووسا بك يا صلاح، وآمل أن يستمر هذا الهوس في الموسم المقبل".

دافع سلوت عن صلاح بعد الأداء المذهل الذي يقدمه.

وقال سلوت في شهر ديسمبر: "الجميع يرغب في بقاء صلاح، هو يلعب بشكل لا يصدق لعدة سنوات، ويعمل بجد من أجل الفريق".

ديسمبر.. القضاء على مانشستر سيتي

استمر صلاح في القضاء على مدينة مانشستر، وهذه المرة قضى على مانشستر سيتي، إذ سجل وصنع في الفوز 2-0.

وأحرز صلاح هدفين وصنع آخر في التعادل 3-3 مع نيوكاسل.

وساهم صلاح في 4 أهداف خلال الفوز على توتنام 6-3، وسجل في الانتصار علة ليستر سيتي 3-1.

وفي المباراة الأخيرة في الدوري من الشهر صنع هدفين وسجل هدفا ضد وست هام.

يناير.. مساهمات أقل وتسجيل معتاد

دخل صلاح الشهر بمساهمات أقل، لكن سجل في مانشستر يونايتد شباكه المفضلة، وتعادل ليفربول 2-2.

ولم يساهم تهديفيا لمباراتين متتاليتين ضد نوتنجهام فورست وبرينتفورد.

وعاد صلاح للتهديف ضد إبسويتش تاون واستطاع تسجيل هدفا في الانتصار 4-1.

وفي أوروبا، سجل ضد ليل والانتصار 2-1.

فبراير.. الأكثر مساهمة

ساهم صلاح في 10 أهداف خلال 6 مباريات في الدوري، ويعد الشهر الأفضل له خلال الموسم.

وقدم صلاح ساهماته في جميع مباريات الشهر.

وسجل صلاح هدفين في بورنموث والانتصار 2-0 ثم التسجيل والصناعة في التعادل 2-2 مع إيفرتون خلال الدربي.

وسجل هدفا ضد ولفرهامبتون في الفوز 2-1، وثم أحرز وصنع في أستون فيلا والتعادل 2-2.

وأمام مانشستر سيتي سجل وصنع في الفوز 2-0، وصنع هدفا في المباراة الأخيرة في الشهر ضد نيوكاسل التي انتهت 2-0.

مارس.. استمرار المساهمات

لعب صلاح 3 مباريات مع ليفربول في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدفين في الفوز على ساوثامبتون والانتصار 3-1.

وفاز ليفربول على باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ 16 بنتيجة 1-0 وفي الإياب خسر بنفس النتيجة وثم الإقصاء بالهزيمة بركلات الترجيح.

أبريل.. نهاية الأزمة

انتهت أزمة صلاح مع ليفربول بسبب قضية تجديد عقده، وفي يوم 11 أبريل أعلن ليفربول تجديد عقد صلاح حتى صيف 2027.

وعبر سلوت عن سعادته لاستمرار صلاح ويرى أن استمراره رسالة مهمة جدا من النادي للاعبين الجدد.

حتى أن كاراجر رضخ بعد الإعلان واعترف أن صلاح أهم لاعب هجومي في ليفربول وتجديد عقده أهم من أي صفقة جديدة.

وكان صلاح اللاعب الأفضل في الموسم لليفربول وتمكن من حسم اللقب بمجهود فردي مذهل جعل هذا الموسم من الأفضل في مسيرته مع ليفربول.

وأنهى صلاح الموسم كهداف للدوري بتسجيله 29 هدفا في 38 مباراة، وأيضا الأكثر صناعة للأهداف بـ 18 هدفا.