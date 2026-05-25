قائمة كولومبيا - خاميس رودريجيز ولويس دياز على رأس الاختيارات النهائية لـ كأس العالم

الإثنين، 25 مايو 2026 - 20:58

كتب : FilGoal

كولومبيا

أعلن نيستور لورينزو مدرب منتخب كولومبيا قائمة فريقه النهائية للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب كولومبيا للمشاركة في كأس العالم 2026 والمقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

أخبار متعلقة:
قائمة كولومبيا - رودريجز وكوادرادو ضمن الاختيارات الأولية لـ كأس العالم.. وغياب فالكاو بدلاء فرنسا ينتصرون على كولومبيا بالثلاثة وديا تشكيل فرنسا – تغييرات من ديشامب لمواجهة كولومبيا ديشامب يوضح موقف مبابي من المشاركة أمام كولومبيا

الحراس: كاميلو فارجاس (أتلاس) - ألفارو مونتيرو (فيليس سارسفيلد) - دافيد أوسبينا (أتلتيكو ناسيونال).

الدفاع: دافينسون سانشيز (جالاتاسراي) - جون لاكومي (بولونيا) - يري مينا (كالياري) - ويلر ديتا (كروز أزول) - دانيل مونيوز (كريستال بالاس) - سانتياجو أرياس (إندبيندينتي) - يوهان موهيكا (ريال مايوركا) - دايفر ماتشادو (نانت).

الوسط: ريتشارد ريوس (بنفيكا) - جيفيرسون ليرما (كريستال بالاس) - كيفن كاستانو (ريفير بليت) - خوان كاميلو بورتيا (أتلتيكو بارانينسي) - جوستافو بويرتا (راسينج سانتاندير) - جون أرياس (بالميراس) - خورخي كاراسكال (فلامنجو) - خوان كوينتيرو (ريفير بليت) - خاميس رودريجيز (بدون نادي) - خامينتون كامباز (روزاريو سينرتال) - كوتشو هيرنانديز (ريال بيتيس) - لويس دياز (بايرن ميونيخ) - لويس سواريز (سبورتنج لشبونة) - كارلوس جوميز فاسكو دي جاما) - جون كوردوبا (كراسنودار).

ويقع منتخب كولومبيا في المجموعة 11 بكأس العالم بجانب البرتغال والكونغو الديمقراطية وأوزبكستان.

كولومبيا كأس العالم 2026 المونديال
نرشح لكم
هيثم حسن يصل معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس العالم دي لافوينتي: لست تحت ضغط وهذا الحارس الأفضل.. وهناك مجال للمجازفة في كأس العالم قائمة إسبانيا - تواجد يامال وجافي.. وغياب لاعبي ريال مدريد لأول مرة "الأمور مطمئنة".. شبكة TyC تكشف تفاصيل إصابة ميسي قبل أيام من كأس العالم منافس مصر - إيران تنقل معسكر كأس العالم إلى المكسيك بسبب التوتر مع أمريكا رامي ربيعة ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لـ كأس العالم تحليل منشطات للاعبي منتخب مصر استعدادا لكأس العالم البيت الأبيض: يجب عزل بعثة الكونغو الديمقراطية قبل السفر لـ كأس العالم
أخر الأخبار
قائمة كولومبيا - خاميس رودريجيز ولويس دياز على رأس الاختيارات النهائية لـ كأس العالم 13 دقيقة | في المونديال
على رأسها أليجري.. ميلان يعلن عاصفة إقالات بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس الرابطة - زد (0)-(0) المصري.. بداية المباراة ساعة | الدوري المصري
في الظهور الأول لـ بركات.. إنبي يتعادل مع وادي دجلة في ذهاب نصف نهائي كأس العاصمة ساعة | الكرة المصرية
تشكيل المصري - دغموم وطمين يقودان الهجوم ضد زد 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: لاتسيو يتفق مع ساري على فسخ عقده.. ويختار بديله 2 ساعة | الكرة الأوروبية
توتو سبورت: ميلان سيقيل أليجري بعد فشل التأهل لدوري أبطال أوروبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
هيثم حسن يصل معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس العالم 3 ساعة | منتخب مصر
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529786/قائمة-كولومبيا-خاميس-رودريجيز-ولويس-دياز-على-رأس-الاختيارات-النهائية-لـ-كأس-العالم