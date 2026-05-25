انتهت كأس الرابطة - زد (1)-(0) المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة زد ضد المصري في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

نهاية المباراة

ق93. علي لطفي يتألق ويتصدى لتسديدة قوية من أسامة الزمراوي.

ق85. بطااقة حمراء لمحمد ربيعة لاعب زد بعد حصوله على إنذارين متتاليين.

ق79. جووول أول لزد عن طريق مصطفى العش بالخطأ في مرماه.

ق75. فرصة الأول تضيع بغرابة من شادي حسين أمام المرمى.

ق50. تسديدة من دغموم فوق المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

سيطرة من المصري دون خطورة حقيقة على المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل