في الظهور الأول لـ بركات.. إنبي يتعادل مع وادي دجلة في ذهاب نصف نهائي كأس العاصمة

تعادل إنبي مع منافسه وادي دجلة بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وشهد اللقاء الظهور الأول لمحمد بركات مدرب إنبي الجديد.

وتولى بركات تدريب إنبي خلفا لحمزة الجمل.

وغابت الفرص والمتعة في المباراة على مرمى الفريقين.

ومن المقرر إقامة مباراة إياب نصف النهائي يوم 1 يونيو.

وتخطى إنبي خصمه بتروجت في الدور ربع النهائي بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.

وأقصى وادي دجلة منافسه طلائع الجيش بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.