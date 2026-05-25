في الظهور الأول لـ بركات.. إنبي يتعادل مع وادي دجلة في ذهاب نصف نهائي كأس العاصمة

الإثنين، 25 مايو 2026 - 19:25

كتب : FilGoal

محمد بركات

تعادل إنبي مع منافسه وادي دجلة بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وشهد اللقاء الظهور الأول لمحمد بركات مدرب إنبي الجديد.

وتولى بركات تدريب إنبي خلفا لحمزة الجمل.

أخبار متعلقة:
الشريعي يكشف حقيقة العروض المقدمة لثلاثي إنبي كما كشف في الجول.. محمد بركات مدربا لـ إنبي خبر في الجول – إنبي يتمم اتفاقه لتعيين محمد بركات كمدرب للفريق إنبي يعلن رحيل حمزة الجمل عن تدريبه

وغابت الفرص والمتعة في المباراة على مرمى الفريقين.

ومن المقرر إقامة مباراة إياب نصف النهائي يوم 1 يونيو.

وتخطى إنبي خصمه بتروجت في الدور ربع النهائي بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.

وأقصى وادي دجلة منافسه طلائع الجيش بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وادي دجلة إنبي محمد بركات كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
مباشر كأس الرابطة - زد (0)-(0) المصري.. بداية المباراة تشكيل المصري - دغموم وطمين يقودان الهجوم ضد زد هيثم حسن يصل معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس العالم انتهت كأس العاصمة - إنبي (0)-(0) وادي دجلة الدوري المصري - تعديل مواعيد 4 مباريات في الجولة الأخيرة مصدر مقرب من ميلود حمدي لـ في الجول: البقاء بالاتحاد ضمن الخيارات.. وعروض من 4 دوريات قائد منتخب الناشئين: متمسكون بتحقيق إنجاز للكرة المصرية.. وأغلقنا صفحة كوت ديفوار مواعيد مباريات الإثنين 25 مايو 2026.. ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر
أخر الأخبار
على رأسها أليجري.. ميلان يعلن عاصفة إقالات بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس الرابطة - زد (0)-(0) المصري.. بداية المباراة 26 دقيقة | الدوري المصري
في الظهور الأول لـ بركات.. إنبي يتعادل مع وادي دجلة في ذهاب نصف نهائي كأس العاصمة 53 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل المصري - دغموم وطمين يقودان الهجوم ضد زد ساعة | الدوري المصري
تقرير: لاتسيو يتفق مع ساري على فسخ عقده.. ويختار بديله ساعة | الكرة الأوروبية
توتو سبورت: ميلان سيقيل أليجري بعد فشل التأهل لدوري أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
هيثم حسن يصل معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس العالم 2 ساعة | منتخب مصر
دي لاورينتيس: تلقيت عرضا لبيع نابولي.. والمال ليس المشكلة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529783/في-الظهور-الأول-لـ-بركات-إنبي-يتعادل-مع-وادي-دجلة-في-ذهاب-نصف-نهائي-كأس-العاصمة