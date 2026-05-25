تشكيل المصري - دغموم وطمين يقودان الهجوم ضد زد

أعلن عماد النحاس مدرب المصري تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد زد.

ويتلقي المصري مع زد على ملعب السويس الجديد في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويشهد التشكيل تواجد محمد الشامي ومنذر طمين بالهجوم.

بينما يجلس صلاح محسن على دكة البدلاء لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود حمدي.

الدفاع: كريم العراقي - مصطفى العش - خالد صبحي - عمرو سعداوي.

الوسط: محمد مخلوف - حسن علي - أحمد القرموطي.

الهجوم: عبد الرحيم دغموم - منذر طمين - محمد الشامي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

عصام ثروت - صلاح محسن - كريم بامبو - مصطفى أبو الخير - يوسف الجوهري - أسامة الزمراوي - عمر الساعي - عبد الوهاب نادر - أحمد علي عامر.

ويلعب الفائز من المباراة ضد الفائز من مباراة نصف النهائي الآخر بين إنبي ضد وادي دجلة.