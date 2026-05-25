تقرير: لاتسيو يتفق مع ساري على فسخ عقده.. ويختار بديله

الإثنين، 25 مايو 2026 - 18:43

كتب : FilGoal

ماوريتسيو ساري - لاتسيو

توصل نادي لاتسيو إلى اتفاق مع ماوريتسيو ساري مدرب الفريق إلى فسخ عقده.

وبحسب ماتيو موريتو الصحفي المختص في الانتقالات، فإن لاتسيو اتفق مع ساري على فسخ التعاقد بالتراضي.

وذكر موريتو أن جينارو جاتوزو مدرب منتخب إيطاليا السابق سيخلف ساري وتم الاتفاق معه على عقد لمدة عامين.

ووصل لاتسيو إلى نهائي كأس إيطاليا وخسره من خصمه إنتر بهدفين دون رد.

واحتل لاتسيو المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة.

بينما التجربة الأخيرة لجاتوزو كانت تدريب منتخب إيطاليا، ولم يتمكن من التأهل إلى كأس العالم 2026 بعد الخسارة من البوسنة والهرسك بركلات الترجيح في الملحق المؤهل للبطولة.

