توتو سبورت: ميلان سيقيل أليجري بعد فشل التأهل لدوري أبطال أوروبا

الإثنين، 25 مايو 2026 - 18:36

كتب : FilGoal

أليجري

كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية عن نية ميلان، إقالة ماسيميليانو أليجري مدرب الفريق.

ويأتي قرار ميلان بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا وإنهاء الموسم بالمركز الخامس في جدول الترتيب.

وكان أليجري قد تولى تدريب ميلان في ولايته الثانية ببداية الموسم الحالي.

ويمتد عقد أليجري حتى الموسم المقبل ولكن النادي قرر إجراء تغيير فوزي في القيادة الفنية.

وأشارت توتو سبورت إلى أن دي لاورينتيس رئيس نابولي يرغب في تعيين أليجري كمدرب للفريق خلفا لأنطونيو كونتي.

على الجانب الآخر، فإن صحيفة كورييرو ديلو سبورت كشفت عن وجود رغبة داخل ميلان في تعيين كونتي كمدرب للفريق.

وتولى أليجري تدريب ميلان في 42 مباراة خلال الولاية الثانية، ونجح الفريق في تحقيق الفوز في 22 مباراة وتعادل في 10 وخسر 10 آخرين.

وسيشارك الفريق في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل بعد إنهاء الدوري بالمركز الخامس.

