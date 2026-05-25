هيثم حسن يصل معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس العالم

الإثنين، 25 مايو 2026 - 17:42

كتب : محمد جمال

هيثم حسن

وصل هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني، إلى معسكر المنتخب المصري استعدادا لكأس العالم.

وانطلق معسكر منتخب مصر يوم الخميس 21 مايو الجاري في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وبوصول هيثم حسن، يتبقى 3 لاعبين ليكتمل معسكر منتخب مصر، وهم محمد صلاح، وعمر مرموش، وحمزة عبد الكريم.

أخبار متعلقة:
هيثم حسن أساسي مع أوفييدو ضد ألافيس على بعد نقطة من الهبوط.. أوفييدو يتعادل مع خيتافي بـ 9 لاعبين وبمشاركة هيثم حسن بمشاركة هيثم حسن.. ريال مدريد ينتصر على أوفييدو ويصالح جماهيره

وانضم هيثم حسن لمنتخب مصر لأول مرة في معسكر مارس الماضي.

وشارك كبديل في مباراتي السعودية وإسبانيا.

وحقق المنتخب المصري الفوز على حساب السعودية برباعية نظيفة، قبل التعادل سلبيا أمام إسبانيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة روسيا وديا يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة.

ويسافر المنتخب بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض معسكر أخير هناك ومواجهة البرازيل وديا قبل انطلاق كأس العالم.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، ونيوزيلندا وإيران.

قائمة منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مهدي سليمان - محمد علاء

الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - حسام عبدالمجيد - كريم حافظ - أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - نبيل عماد - محمود صابر - أحمد السيد زيزو - إمام عاشور - مصطفى زيكو - إبراهيم عادل - محمود حسن تريزيجيه

الهجوم: عمر مرموش أقطاي عبدالله - عمر مرموش - حمزة عبد الكريم

هيثم حسن منتخب مصر
نرشح لكم
قائد منتخب الناشئين: متمسكون بتحقيق إنجاز للكرة المصرية.. وأغلقنا صفحة كوت ديفوار حسين عبد اللطيف: تواجد مصر في المربع الذهبي ببطولة إفريقيا للناشئين أمر طبيعي كأس إفريقيا للناشئين - موعد مباراة مصر ضد تنزانيا في نصف النهائي منتخب مصر يبدأ التركيز على لقاء روسيا الودي منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين برباعية رائعة أمام كوت ديفوار انتهت أمم إفريقيا للناشئين - مصر (4)-(1) كوت ديفوار.. الراااااااابع الرائع تشكيل منتخب الناشئين - دانيال تامر يقود هجوم مصر أمام كوت ديفوار.. وأبو العز بديل حمدي فتحي يغيب عن ودية مصر ضد روسيا
أخر الأخبار
هيثم حسن يصل معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس العالم 35 دقيقة | منتخب مصر
دي لاورينتيس: تلقيت عرضا لبيع نابولي.. والمال ليس المشكلة 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس العاصمة - إنبي (0)-(0) وادي دجلة.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
الدوري المصري - تعديل مواعيد 4 مباريات في الجولة الأخيرة ساعة | الدوري المصري
دي لافوينتي: لست تحت ضغط وهذا الحارس الأفضل.. وهناك مجال للمجازفة في كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر مقرب من ميلود حمدي لـ في الجول: البقاء بالاتحاد ضمن الخيارات.. وعروض من 4 دوريات 2 ساعة | الدوري المصري
جنا خطاب لـ في الجول: برونزية بطولة العالم منحتني الدافع لاستكمال حلمي.. والأولمبياد هدفي 2 ساعة | رياضة نسائية
قائد منتخب الناشئين: متمسكون بتحقيق إنجاز للكرة المصرية.. وأغلقنا صفحة كوت ديفوار 2 ساعة | منتخب مصر
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529778/هيثم-حسن-يصل-معسكر-منتخب-مصر-استعدادا-لكأس-العالم