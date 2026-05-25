هيثم حسن يصل معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس العالم

وصل هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني، إلى معسكر المنتخب المصري استعدادا لكأس العالم.

وانطلق معسكر منتخب مصر يوم الخميس 21 مايو الجاري في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وبوصول هيثم حسن، يتبقى 3 لاعبين ليكتمل معسكر منتخب مصر، وهم محمد صلاح، وعمر مرموش، وحمزة عبد الكريم.

وانضم هيثم حسن لمنتخب مصر لأول مرة في معسكر مارس الماضي.

وشارك كبديل في مباراتي السعودية وإسبانيا.

وحقق المنتخب المصري الفوز على حساب السعودية برباعية نظيفة، قبل التعادل سلبيا أمام إسبانيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة روسيا وديا يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة.

ويسافر المنتخب بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض معسكر أخير هناك ومواجهة البرازيل وديا قبل انطلاق كأس العالم.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، ونيوزيلندا وإيران.

قائمة منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مهدي سليمان - محمد علاء

الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - حسام عبدالمجيد - كريم حافظ - أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - نبيل عماد - محمود صابر - أحمد السيد زيزو - إمام عاشور - مصطفى زيكو - إبراهيم عادل - محمود حسن تريزيجيه

الهجوم: عمر مرموش - حمزة عبد الكريم