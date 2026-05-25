دي لاورينتيس: تلقيت عرضا لبيع نابولي.. والمال ليس المشكلة

كشف أوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي عن تلقيه عرضا لشراء النادي خلال الأيام الماضية.

وشدد لاورينتيس على أن القرار لا يتعلق بالأموال فقط.

وقال دي لاورينتيس في تصريحات صحفية: "تلقيت عروضا من قبل، والأمر طبيعي، لكن المشكلة ليست في المال بل فيمن يستطيع قيادة النادي بالشغف".

وأضاف "في 2017 قدم الأمريكيون عرضا، ثم في 2021 جاء عرض آخر، لكنني تساءلت ماذا سأفعل بعدها".

وكانت تقارير قد أشارت إلى عرض ضخم من مستثمرين أمريكيين لشراء النادي، لكنه قوبل بالرفض، مع استمرار الاهتمام بإتمام الصفقة.

وتحدث رئيس نابولي عن رحيل أنطونيو كونتي، قائلا: "الدورات أحيانا تنتهي مبكرا".

وأوضح "هذا منزلك، لكن ربما لم تعد تشعر بالراحة، ليس تجاه نابولي فقط بل تجاه أجواء الدوري".

وشدد "نابولي لا يمكنه أن يكون مثل ريال مدريد أو برشلونة أو بايرن ميونيخ، يجب أن نحترم الميزانية".

وأضاف "جودة اللعب في الدوري الإيطالي تراجعت بشكل كبير".

واختتم تصريحاته "لدينا فريق قوي ولاعبون سيعودون، وقد يناسبون أسلوب المدرب الجديد".

الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا هم إنتر ونابولي وروما وكومو.

بنيما تأهل ميلان ويوفنتوس إلى الدوري الأوروبي، وأتالانتا إلى دوري المؤتمر.

ويعد ميلان أول فريق في الدوري الإيطالي يخرج من الأربعة الكبار بعد وصوله للنقطة الـ 70.