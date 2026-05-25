الدوري المصري - تعديل مواعيد 4 مباريات في الجولة الأخيرة

قررت رابطة الأندية تعديل مواعيد 4 مباريات في الأسبوع الـ 34 والأخير من بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الأخيرة للدوري على مدار يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وقررت الرابطة تعديل موعد مباراتي الإسماعيلي أمام فاركو، وطلائع الجيش أمام وادي دجلة والمقررتين يوم الخميس 28 مايو الساعة الخامسة مساءً بدلا من الثامنة.

كما قررت تعديل موعد مباراتي زد أمام كهرباء الإسماعيلية، والمقاولون العرب أمام مودرن سبورت والمقررتين يوم الجمعة 29 مايو، الساعة الخامسة مساءً بدلا من الثامنة.

وبذلك تصبح مواعيد مباريات الجولة الأخيرة على النحو التالي:

الخميس 28 مايو

الإسماعيلي × فاركو.. الساعة 5 مساءً على استاد الإسماعيلية

طلائع الجيش × وادي دجلة.. الساعة 5 مساءً على استاد جهاز الرياضة العسكري

بتروجت × الجونة.. الساعة 5 مساءً على استاد بتروسبورت

الجمعة 29 مايو

زد × كهرباء الإسماعيلية.. الساعة 5 مساءً على استاد القاهرة

المقاولون العرب × مودرن سبورت.. الساعة 5 مساءً على استاد المقاولون العرب

البنك الأهلي × الاتحاد السكندري.. الساعة 8 مساءً على استاد السلام

غزل المحلة × حرس الحدود.. الساعة 8 مساءً على استاد غزل المحلة

وهبطت 4 فرق رسميا إلى الدرجة الأدنى، وهم الإسماعيلي، وفاركو، وحرس الحدود، وكهرباء الإسماعيلية.

وتوج الزمالك بلقب الدوري الـ 15 في تاريخه.