دي لافوينتي: لست تحت ضغط وهذا الحارس الأفضل.. وهناك مجال للمجازفة في كأس العالم

فتح لويس دي لافوينتي الباب للمجازفة بإشراك لاعب مصاب في كأس العالم.

وكشف لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا، عن قائمة الماتادور في كأس العالم والتي ضمت 26 لاعبا.

وقال لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا في المؤتمر الصحفي لإعلان القائمة، ردا على إصابة لامين يامال: "هناك دائما مجال للمجازفة في بطولة مثل كأس العالم، لن نتسرع في أي شيء، والجهاز الفني واثق من جاهزية جميع اللاعبين للمباراة الأولى أو الثانية، ومع ذلك إذا أراد اللاعبون المجازفة فهذا كأس العالم."

وأكمل "القرار النهائي يعود للجهاز الفني، إذا لم يلعبوا ذلك لأنني لا أعتقد أنه ينبغي عليهم اللعب."

وردا على انضمام إريك جارسيا ومارك بوبيل لاعبي برشلونة وأتلتيكو مدريد "كلاهما قدم أداءً استثنائيا هذا الموسم، وأشرت سابقا إلى انضمام وجوه جديدة، وشهرت أنه الوقت المناسب."

وأضاف "إريك جارسيا سبق له اللعب معي، أعرف شخصيته جيدا وسيكون إضافة للفريق، أما بوبيل لعب مع منتخبي تحت 19، و21 عاما، نعرفه جيدا، وبإمكانه اللعب في عدة مراكز."

وعن الجدل الدائر حول مركز حراسة المرمى، قال دي لافوينتي "لست تحت ضغط، أنا من يُظهِر الضغط بإعلان تشكيل الفريق."

وتابع "في إنجلترا يعتبرون رايا أفضل حارس مرمى في العالم رغم قلة الاهتمام الإعلامي به هنا، لماذا لا تتحدثون عنه، نحن نتحدث عن أوناي سيمون وجوان جارسيا فقط."

وأتم حديثه عن مركز حراسة المرمى "أثق في المنافسة على مركز حراسة المرمى، وأعلم أن أي حارس سيلعب سيقدم أداءً رائعا، فلدينا أفضل حراس مرمى في العالم."

وتحدث مدرب إسبانيا عن انضمام جافي لأول مرة بعد عودته من الإصابة "لقد تأثرت بشدة بإصابة جافي، إنه لاعب متعدد المواهب، وهو من أفضل اللاعبين في العالم."

وعن انضمام بيدري "شعرت بحزن شديد لإصابة في بطولة يورو، وسعيد بعودته، إمكانيات بيدري لم تظهر بعد بالكامل، ولا يزال بإمكانه تقديم أداء أفضل وأين أفضل من كأس العالم لتحقيق ذلك."

وتعرض بيدري للإصابة خلال مواجهة إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي يورو 2024، قبل أن يقصي الماتادور فرنسا في نصف النهائي، ويتوج باللقب بعد الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية.

وأتم حديثه عن فيكتور مونوز مهاجم أوساسونا "إنه يضفي السرعة ويغير من إيقاع المباراة، بل ويمكنه اللعب في مركز الوسط المهاجم، أعتقد أننا سنحتاج إليه في العديد من المباريات، وهو متحمس للغاية."

وتتواجد إسبانيا في المجموعة الثامنة إلى جانب كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي

وجاءت قائمة إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) - ديفيد رايا (أرسنال) - جوان جارسيا ( برشلونة)

الدفاع: مارك كوكوريا (تشيلسي) - أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن) - باو كوبارسي (برشلونة) - إيمريك لابورت (أتلتيك بلباو)- مارك بوبيل (أتلتيكو مدريد) - إريك جارسيا (برشلونة) - ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد) - بيدرو بورو (توتنام)

الوسط: بيدري (برشلونة) - فابيان رويز (باريس سان جيرمان) - زوبيمندي (أرسنال) - جافي (برشلونة) - رودري (مانشستر سيتي) - أليكس باينا (أتلتيكو مدريد) - ميكيل ميرينو (أرسنال)

الهجوم: أويارزبال (ريال سوسيداد) - داني أولمو (برشلونة) - فيران توريس (برشلونة) - نيكو جونزاليس (أتلتيك بلباو) - يريمي بينو (كريستال بالاس) - بورخا إيجليسياس (سيلتا فيجو) - فيكتور مونوز (أوساسونا) - لامين يامال (برشلونة)

وكشف المنتخب الإسباني عن تواجد 9 لاعبين في القائمة الاحتياطية استعدادا لكأس العالم: ليو رومان (ريال مايوركا) - سيرجيو جوميز (ريال سوسيداد) - جونزالو جارسيا (ريال مدريد) - بينات تورينتس (ريال سوسيداد) - جون مارتن (ريال سوسيداد) - خافي جيرا (رايو فايكانو) - خافي رودريجيز (سيلتا فيجو) - خيسوس رودريجيز (كومو) - مارك بيرنال (برشلونة)

وسيتواجد اللاعبون الاحتياطيون مع الفريق حتى مباراة العراق الودية يوم 4 يونيو في لاكورونيا قبل توجه الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.