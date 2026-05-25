مصدر مقرب من ميلود حمدي لـ في الجول: البقاء بالاتحاد ضمن الخيارات.. وعروض من 4 دوريات

يمتلك ميلود حمدي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عدة عروض قبل أيام من ختام الموسم الجاري.

وحسم الاتحاد السكندري استمراره في الدوري المصري الممتاز بالفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 أي قبل الأخيرة من المرحلة الثانية.

وقال مصدر مقرب من ميلود حمدي لـ FilGoal.com: "ميلود حمدي يمتلك عدة عروض في الوقت الحالي من أندية في الجزائر والسعودية والعراق وتنزانيا".

وشدد "هناك بند في تعاقد المدرب مع الاتحاد لموسم إضافي بالاتفاق بين الطرفين".

وتابع "ميلود لم يحسم قراره النهائي حتى الآن، إذ يدرس جميع العروض المطروحة مع وكيل أعماله لاختيار أفضل مشروع رياضي مناسب له خلال الفترة المقبلة".

واختتم المصدر تصريحاته "يبقى الاتحاد السكندري ضمن الخيارات المطروحة".

وحسم ميلود حمدي مدرب الاتحاد السكندري استمرار الفريق في الدوري الممتاز على حساب الإسماعيلي الذي كان يدربه في وقت سابق من الموسم الجاري.

وضمن الإسماعيلي الهبوط إلى دروي المحترفين باحتلاله المركز الأخيرة في جدول ترتيب الدوري.

واستغل الاتحاد السكندري تعادل منافسه كهرباء الإسماعيلية منافسه في البقاء مع المقاولون العرب 2-2 ليبتعد بالمركز العاشر المؤدي لتجنب الهبوط.

وبهذا الفوز وصل الاتحاد السكندري للنقطة 35 ويبتعد بفارق 4 نقاط عن كهرباء الإسماعيلية الذي يتواجد في المركز الـ 11.

بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 20 في المركز الأخير.

وهبط الإسماعيلي وفاركو وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلي إلى دوري المحترفين.