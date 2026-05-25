مصدر مقرب من ميلود حمدي لـ في الجول: البقاء بالاتحاد ضمن الخيارات.. وعروض من 4 دوريات

الإثنين، 25 مايو 2026 - 16:16

كتب : محمد عبد العظيم

ميلود حمدي - عبد الظاهر السقا - أيمن عبد العزيز - الاتحاد

يمتلك ميلود حمدي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عدة عروض قبل أيام من ختام الموسم الجاري.

وحسم الاتحاد السكندري استمراره في الدوري المصري الممتاز بالفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 أي قبل الأخيرة من المرحلة الثانية.

وقال مصدر مقرب من ميلود حمدي لـ FilGoal.com: "ميلود حمدي يمتلك عدة عروض في الوقت الحالي من أندية في الجزائر والسعودية والعراق وتنزانيا".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - أحمد عمر يعود لقيادة سلة الاتحاد السكندري محمود شبانة يعلن عبر في الجول رحيله عن الاتحاد السكندري السقا: لن أستمر مع الاتحاد السكندري إذا لم يكن هناك نظام من بداية الموسم زعيم الثغر مستمر في الدوري.. الاتحاد السكندري ينتصر على الإسماعيلي بثلاثية

وشدد "هناك بند في تعاقد المدرب مع الاتحاد لموسم إضافي بالاتفاق بين الطرفين".

وتابع "ميلود لم يحسم قراره النهائي حتى الآن، إذ يدرس جميع العروض المطروحة مع وكيل أعماله لاختيار أفضل مشروع رياضي مناسب له خلال الفترة المقبلة".

واختتم المصدر تصريحاته "يبقى الاتحاد السكندري ضمن الخيارات المطروحة".

وحسم ميلود حمدي مدرب الاتحاد السكندري استمرار الفريق في الدوري الممتاز على حساب الإسماعيلي الذي كان يدربه في وقت سابق من الموسم الجاري.

وضمن الإسماعيلي الهبوط إلى دروي المحترفين باحتلاله المركز الأخيرة في جدول ترتيب الدوري.

واستغل الاتحاد السكندري تعادل منافسه كهرباء الإسماعيلية منافسه في البقاء مع المقاولون العرب 2-2 ليبتعد بالمركز العاشر المؤدي لتجنب الهبوط.

وبهذا الفوز وصل الاتحاد السكندري للنقطة 35 ويبتعد بفارق 4 نقاط عن كهرباء الإسماعيلية الذي يتواجد في المركز الـ 11.

بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 20 في المركز الأخير.

وهبط الإسماعيلي وفاركو وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلي إلى دوري المحترفين.

الاتحاد السكندري الدوري المصري ميلود حمدي
نرشح لكم
سباعي الدوري المصري في قائمة فلسطين استعدادا لمعسكر قطر مواعيد مباريات الإثنين 25 مايو 2026.. ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر محمد إسماعيل: بانزا يستهتر في المباريات السهلة.. وحصلنا على مسكنات زيزو: هكذا استعددت لمباراة السوبر ضد الزمالك.. وما حدث هذا الموسم لن يتكرر محمد إسماعيل: جون إدوارد منحني مستحقاتي من ماله.. وحصلنا على أموالنا برحيل ثنائي الفريق بيان – اللجنة المعينة لـ الإسماعيلي تتمسك بالاستقالة "وضع تصور نهائي لنظامي الصعود والهبوط".. 3 قرارات من اتحاد الكرة محمود شبانة يعلن عبر في الجول رحيله عن الاتحاد السكندري
أخر الأخبار
دي لافوينتي: لست تحت ضغط وهذا الحارس الأفضل.. وهناك مجال للمجازفة في كأس العالم 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر مقرب من ميلود حمدي لـ في الجول: البقاء بالاتحاد ضمن الخيارات.. وعروض من 4 دوريات 44 دقيقة | الدوري المصري
جنا خطاب لـ في الجول: برونزية بطولة العالم منحتني الدافع لاستكمال حلمي.. والأولمبياد هدفي ساعة | رياضة نسائية
قائد منتخب الناشئين: متمسكون بتحقيق إنجاز للكرة المصرية.. وأغلقنا صفحة كوت ديفوار ساعة | منتخب مصر
رغم انتهاء الموسم.. الهلال يتابع برنامج تأهيل كوليبالي مع السنغال قبل كأس العالم ساعة | سعودي في الجول
جازيتا: بعد صدمة دوري الأبطال.. تغييرات مرتقبة في ميلان وأليجري مهدد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة إسبانيا - تواجد يامال وجافي.. وغياب لاعبي ريال مدريد لأول مرة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
حادث سرقة يفسد أفراح سعود عبد الحميد ويمنعه من الانضمام لمنتخب السعودية 2 ساعة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529773/مصدر-مقرب-من-ميلود-حمدي-لـ-في-الجول-البقاء-بالاتحاد-ضمن-الخيارات-وعروض-من-4-دوريات